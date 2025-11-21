Atención Buenos Aires: el feriado desconocido de noviembre para recargar energías + Seguir en









En la recta final del año, los bonaerenses encontrarán una gran novedad en su calendario de feriados del mes de noviembre.

El calendario de feriados bonaerense y una gran novedad que le dará un merecido descanso a muchos. Freepik

Se aproxima el cierre del año y muchos sienten el cansancio acumulado de meses intensos. En este contexto, no sorprende que miles de argentinos revisen el calendario de feriados para detectar alguna fecha que les permita tomarse un respiro antes de despedir el 2025 y recuperar algo de energía.

Lo curioso es que noviembre incluirá un día no laborable que pasó inadvertido para gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires. Si bien no impactará por igual en todo el país, este pequeño alivio permitirá que numerosas personas puedan disfrutar de unas horas de tranquilidad en la recta final del año.

Feriados septiembre 29.jpg Este feriado será un gran alivio para varios bonaerenses. Freepik A qué se debe el feriado el 27 de noviembre de 2025 Aunque no aparece dentro del calendario nacional de feriados, el jueves 27 de noviembre habrá asueto en territorio bonaerense. Las localidades de El Provincial y French, ambas pertenecientes al partido de Nueve de Julio, celebrarán un nuevo aniversario de su fundación y, por esa razón, se otorgará tendrán un día de descanso.

Es importante destacar que la medida impactará principalmente en organismos y dependencias del sector público. En el ámbito privado, cada empleador definirá si adhiere o no al asueto, por lo que los trabajadores deberán esperar la decisión de sus respectivas empresas.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

