Se termina el año y no todos llegan a la recta final con muchas energías. Es normal que millones de argentinos miren el calendario de feriados en busca de una fecha que les permita tomar un merecido descanso para cerrar el 2025 de la mejor manera.
El feriado de noviembre que seguramente no conocías y les dará un descanso a miles de argentinos
Noviembre traerá una novedad a su calendario de feriados que le dará una buena noticia a muchos trabajadores y estudiantes.
Un día más de fin de semana largo: a qué se debe el feriado del 25 de noviembre
Viernes y lunes feriado por el Día de la Soberanía: cuál es el día no laborable
Aunque muchos no lo sabían, noviembre traerá un día no laborable que, si bien no favorecerá a todos, servirá para que miles de argentinos tengan un poco de tranquilidad y puedan relajarse.
A qué se debe el feriado el 27 de noviembre de 2025
Si bien no formará parte del calendario nacional de feriados, este jueves 27 de noviembre habrá asueto en la provincia de Buenos Aires. Las localidades de El Provincial y French, ambos pertenecientes al partido de Nueve de Julio, celebrarán sus aniversarios fundacionales.
Cabe remarcar que esto afectará principalmente a la actividad del sector público. Los que trabajen en el privado deberán aguardar para ver si sus empleadores se adhieren o no al día no laborable.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
