El feriado de noviembre que seguramente no conocías y les dará un descanso a miles de argentinos

Noviembre traerá una novedad a su calendario de feriados que le dará una buena noticia a muchos trabajadores y estudiantes.

Noviembre se termina y trae novedades en el calendario de feriados. Freepik

Se termina el año y no todos llegan a la recta final con muchas energías. Es normal que millones de argentinos miren el calendario de feriados en busca de una fecha que les permita tomar un merecido descanso para cerrar el 2025 de la mejor manera.

Aunque muchos no lo sabían, noviembre traerá un día no laborable que, si bien no favorecerá a todos, servirá para que miles de argentinos tengan un poco de tranquilidad y puedan relajarse.

Feriados Habrá muchos que podrán gozar de un merecido descanso en la recta final del año. Freepik A qué se debe el feriado el 27 de noviembre de 2025 Si bien no formará parte del calendario nacional de feriados, este jueves 27 de noviembre habrá asueto en la provincia de Buenos Aires. Las localidades de El Provincial y French, ambos pertenecientes al partido de Nueve de Julio, celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Cabe remarcar que esto afectará principalmente a la actividad del sector público. Los que trabajen en el privado deberán aguardar para ver si sus empleadores se adhieren o no al día no laborable.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

