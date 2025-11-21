Este viernes 21 de noviembre es día no laborable pero muchos servicios funcionan como día feriado + Seguir en









El Gobierno designó esta jornada turística opcional. Aunque no es feriado nacional, varios servicios operan como si lo fuera.

Este 21 de noviembre es día no laborable pero los servicios principales operan como feriado. Freepik

El Gobierno decretó el 21 de noviembre como día no laborable con fines turísticos, para promover el turismo interno y otorgar más respiro antes de fin de año. Y muchas personas dudaron sobre la función de los servicios porque no todos operarán con normalidad, ya que muchos funcionarán con esquemas de día feriado, lo que genera cierta confusión entre ciudadanos que esperaban una pausa general.

Además, la remuneración para quienes trabajen ese día no tiene recargo porque se paga como una jornada habitual, según lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Calendario FreePik.es Viernes 21 de noviembre, día no laborable: cuál es la diferencia con el feriado Es fundamental distinguir la diferencia entre un día no laborable y un feriado nacional, porque aunque suenan similar, la ley les da alcances distintos. El 21 de noviembre fue declarado “puente turístico” justamente porque el Poder Ejecutivo tiene la facultad, según la Ley 27.399, de fijar hasta tres jornadas de este tipo al año para impulsar el turismo.

En cambio, un feriado nacional, como el que será el lunes 24, implica descanso obligatorio para todos los empleados y quien trabaje ese día debe recibir el doble de su salario habitual. Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo establece que en un día no laborable el empleador puede pedir asistencia si lo considera necesario, y pagar la jornada con normalidad, sin recargos extras.

Descanso de Feriado Otro punto importante es que el Banco Central ya incluyó ese día en su calendario como no laborable, por lo que la mayoría de las entidades bancarias no abrirá sus sucursales.

Cómo funcionan los servicios hoy, 21 de noviembre Aunque no es feriado nacional, el impacto en el funcionamiento de los servicios será similar al de un día festivo porque varias actividades se verán reducidas o directamente cerradas. El transporte público operará con frecuencias de fin de semana. Los subtes porteños funcionarán en un horario acotado: comienzan a las 8 y cierran entre las 21 y las 22, según cada línea. Los colectivos urbanos y suburbanos circulan con menos unidades, resultando en intervalos más largos entre los servicios, especialmente en la tarde y la noche. En cuanto a los trenes, líneas como Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa adoptan su esquema de feriado, y el Mitre funciona con servicio reducido por obras planificadas. Feriado Por su parte, los bancos no atenderán al público de forma presencial y estarán cerrados, aunque se podrá operar con home banking, cajeros automáticos, billeteras digitales y apps. Respecto a los peajes, se aplicará un esquema típico de fin de semana largo y habrá “hora pico” entre las 11 y las 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 en sentido hacia el centro, ya que se espera un flujo turístico propio de un arranque de puente. Por último, organismos públicos y escuelas no estarán en actividad regular. Muchas oficinas del Estado permanecerán cerradas, salvo guardias mínimas en servicios esenciales.

