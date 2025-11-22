Feriados 2025: miles de argentinos tendrán un día libre extra antes de que termine noviembre + Seguir en









En un mes con pocos feriados, habrá muchos afortunados que podrán disfrutar de un día libre en la recta final del año.

El calendario de feriados de noviembre y un día de descanso que favorecerá a muchos. Freepik

Se acerca el cierre del año y a muchos se les hace cuesta arriba llegar con fuerzas al último tramo. No sorprende que millones vuelvan a revisar el calendario de feriados para encontrar alguna fecha que permita pausar la rutina y recuperar un poco de energía antes de despedir el 2025.

Lo cierto es que noviembre traerá un alivio inesperado para varios argentinos. Aunque no está incluido entre los feriados nacionales, habrá una jornada no laborable que brindará la posibilidad de aflojar el ritmo y tomarse un respiro. No alcanzará para todos, pero sí les permitirá a miles tener un momento de calma que venían necesitando.

Feriados agosto.jpg Estos feriados son ideales para descansar y aprovechar tiempo con la familia. Fuente: Shutterstock Por qué es feriado el 25 de noviembre de 2025 El martes 25 de noviembre será asueto en la provincia de Buenos Aires debido a celebraciones locales. Los partidos de Olavarría y Presidente Perón conmemorarán un nuevo aniversario de su fundación, motivo por el cual se estableció el día no laborable en esas zonas.

Es importante aclarar que la medida impactará sobre todo en el sector público de estos lugares. En cambio, quienes trabajen en empresas privadas deberán esperar la decisión de sus empleadores para saber si se suman o no al asueto. Cada establecimiento definirá si otorga o no el beneficio.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

