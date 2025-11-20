Feriado sorpresa: los argentinos que podrán disfrutar de un nuevo descanso en noviembre + Seguir en









Un nuevo día de relax se suma al calendario de feriados locales, ideal para planear escapadas cortas antes del cierre de año.

Algunos feriados pueden pasar desapercibidos, pero este trae una oportunidad perfecta para relajarse, desconectarse y disfrutar el mes de noviembre. Pixabay

En la recta final del año, cada pausa vale oro. Los feriados se transforman en oportunidades para cortar con la rutina y aprovechar el tiempo libre en familia, escapadas cortas o simplemente descansar en casa. Cuando el calendario suma uno más, la alegría se multiplica.

En la provincia de Buenos Aires, un nuevo feriado local sorprende a los vecinos de esta ciudad costera que se prepara para vivir una jornada especial el próximo 28 de noviembre, con motivo de una celebración patronal que promete sumar color al fin de semana.

feriado Los feriados locales abren la puerta a escapadas únicas y momentos de desconexión total. Este de noviembre será ideal para cortar la rutina. Pixabay A qué se debe el feriado el 28 de noviembre de 2025 Monte Hermoso tendrá un día no laborable por la conmemoración de su celebración patronal. La fecha está incluida en el calendario de feriados locales del año 2025, según informó el Banco Provincia en su última actualización.

Este tipo de feriados están destinados a poner en valor las tradiciones y la identidad de cada comunidad. En el caso de Monte Hermoso, además de su atractivo turístico habitual, se suma una excusa perfecta para que residentes y visitantes disfruten de actividades especiales en un entorno privilegiado junto al mar.

