Por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre y cuándo es el feriado

Se conmemora la gesta de 1845 en la Vuelta de Obligado. En 2025, el feriado se traslada para formar un fin de semana largo especial.

Cada 20 de noviembre, la Argentina recuerda un episodio clave para su identidad, que fue la Batalla de la Vuelta de Obligado , una resistencia frente a una invasión extranjera que marcó un hito en la defensa de su autonomía. Aunque históricamente establecido para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional , el feriado nacional en 2025 no caerá en esa fecha por una razón práctica y simbólica, se trasladó para favorecer el descanso y el turismo.

Este año, el asueto forma parte de un fin de semana largo de cuatro días , una pausa que muchos ya anticipan para hacer una escapada o aprovechar para reflexionar sobre lo que significa la soberanía en el presente. Esa combinación entre memoria histórica y planificación moderna muestra cómo una fecha con raíces antiguas puede tener un impacto concreto en la vida cotidiana.

El traslado del feriado responde a una ley que permite optimizar los fines de semana largos, algo que genera debates sobre su valor simbólico versus su utilidad práctica. Así, el Día de la Soberanía Nacional se convierte no solo en un momento para recordar, sino también para pensar cómo seguimos valorando nuestra autonomía hoy.

El 20 de noviembre remite a la Batalla de la Vuelta de Obligado , librada en 1845 en un recodo del río Paraná, cerca de San Pedro. Allí, fuerzas de la Confederación Argentina bajo la conducción política de Juan Manuel de Rosas y militar de Lucio Mansilla resistieron el ingreso de una flota anglo-francesa.

La estrategia argentina fue ingeniosa, ya que colocaron cadenas entre las orillas del río para frenar el avance enemigo, usaron embarcaciones más pequeñas como bombas flotantes e improvisaron baterías costeras. A pesar de la desventaja militar, lograron demorar el paso de la flota. Aunque los invasores finalmente rompieron las cadenas y avanzaron, la resistencia tuvo un impacto diplomático y poco después, Inglaterra y Francia comenzaron a reconocer la autoridad argentina sobre sus ríos internos.

Ese gesto de defensa no solo fue militar, sino simbólico, ya que representó la afirmación de un derecho a decidir sobre los recursos, el territorio y la política. Con el paso del tiempo, la Vuelta de Obligado se transformó en un símbolo de soberanía, unidad nacional y autonomía regional.

Cómo es el fin de semana largo de noviembre 2025 por el Día de la Soberanía Nacional

En 2025, la celebración del Día de la Soberanía no se mantiene el jueves 20, sino que se traslada al lunes 24 de noviembre, según lo previsto por la Ley 27.399, que permite mover feriados para fomentar el turismo interno. Además, se suma un día no laborable con fines turísticos el viernes 21. Esa combinación hace que el descanso se extienda desde el viernes hasta el lunes, formando un fin de semana XL ideal para escapadas.

El viernes 21, como día no laborable con fines turísticos, no obliga legalmente a las empresas a dar descanso y la decisión queda a criterio del empleador. Si se exige trabajar, el salario se paga con tarifa normal, no con recargo. El lunes 24, en cambio, es un feriado nacional obligatorio para trabajadores y estudiantes, porque así lo establece la normativa de feriados trasladables.