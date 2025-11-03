El feriado oculto de noviembre que te dará un día libre antes del fin de semana







Dos localidades bonaerenses sorprenden con feriados poco conocidos el 13 de noviembre y abren la puerta a un descanso extra.

Noviembre trae uno de esos feriados que pocos ven venir, ideal para sumar un día libre. Depositphotos

En medio de los ajustes de calendario y resoluciones internas del Banco Provincia, los feriados siguen generando confusión. Algunos pasan desapercibidos hasta último momento, pero pueden convertirse en una oportunidad para adelantar el descanso. Y noviembre trae una de esas fechas que podrían darte un respiro inesperado.

Muchos no lo saben, pero en el calendario de este mes hay un día no laborable que podría otorgar un descanso necesario para afrontar el fin de la semana de trabajo. La clave está en el jueves 13 de noviembre y está reservado para una celebración muy puntual.

Feriados con calor.jpeg Este feriado es una ocasión ideal para cortar la rutina antes de la vorágine de fin de año. Freepik Por qué es feriado el 13 de noviembre de 2025 Aunque el jueves 13 de noviembre no forma parte del calendario oficial de feriados nacionales, hay localidades que lo declararon jornada no laborable por motivos propios. Es el caso de Salliqueló y Arribeños, que celebran su aniversario fundacional con actos oficiales y asueto para la administración pública.

Este tipo de feriados locales suelen pasar desapercibidos para el resto del país, pero representan una oportunidad de descanso para quienes residen en esas ciudades. Las escuelas cierran, las oficinas públicas no atienden y muchas familias aprovechan para organizar celebraciones o escapadas.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

