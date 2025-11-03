Faltan 18 días para el feriado de noviembre 2025: qué se celebra y qué día cae







El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 24 de noviembre, generando un fin de semana largo ideal para descansar o viajar.

En un año marcado por la búsqueda de combinar descanso, memoria histórica y estímulo al turismo interno, el calendario de feriados nacionales de 2025 da una feliz noticia en noviembre 2025. Y es que para el próximo fin de semana largo faltan apenas 18 días.

En ese marco, el feriado del Día de la Soberanía Nacional se convierte en un hito especial. No sólo por su significado histórico, sino porque su desplazamiento estratégico posibilita un fin de semana extra largo que muchos esperan como un respiro antes del cierre del año.

Día de la Soberanía Nacional El Día de la Soberanía Nacional conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845, en la que fuerzas argentinas resistieron la intervención anglo-francesa sobre el río Paraná.

Para 2025, esa fecha figura como feriado trasladable: el hecho de que caiga en jueves permite que se traslade al lunes 24 de noviembre, generando así un feriado que se aprovecha para extender el descanso y fomentar el turismo interno.

calendario.jpg Cómo será el fin de semana largo de noviembre 2025 Según informó el gobierno nacional, el viernes 21 de noviembre se establece como día no laborable con fines turísticos, mientras que el feriado obligatorio del Día de la Soberanía Nacional se celebrará el lunes 24. Esto configura un puente de cuatro días corridos (viernes a lunes) gracias al traslado del feriado y al agregado del día turístico.

Para quienes trabajan en el sector privado, el viernes puede ser optativo (dependiendo de la empresa), mientras que para todo el sector público será descanso oficial. En ese sentido, este fin de semana largo representa una oportunidad para viajar, visitar localidades menos concurridas o anticipar el cierre del año, con el beneficio de contar con días de reposo consecutivos. Calendario de feriados nacionales 2025 El Estado nacional establece feriados trasladables, inamovibles y también días no laborables. calendario Pixabay Feriados inamovibles Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

