Feriados sorpresa: miles de argentinos podrán disfrutar de un descanso extra en noviembre







Varios municipios bonaerenses confirmaron feriados locales para el martes 11, generando un fin de semana largo ideal para escapadas.

Un nuevo día libre se suma al calendario de feriados en noviembre, beneficiando a empleados públicos de distintas localidades. Pixabay

Con la llegada de noviembre, la agenda de los feriados vuelve a tomar protagonismo en el calendario nacional. Este mes, además de las fechas tradicionales, se suman jornadas no laborables que activan el deseo de escapadas cortas, impulsan el turismo y alivian la rutina laboral de muchos argentinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Provincia de Buenos Aires será escenario de un nuevo día de descanso gracias a una resolución que beneficia a ciertas localidades. El martes 11 de noviembre no se trabaja en varias ciudades, lo que abre la puerta a una pausa inesperada que pocos se quieren perder.

feriados.webp Algunos distritos de Buenos Aires suman feriados por aniversarios y celebraciones patronales en noviembre. Cnn en español Por qué es feriado el 11 de noviembre de 2025 El martes 11 de noviembre no figura como feriado nacional, pero en distintos puntos del territorio bonaerense sí se convierte en una jornada de descanso. La razón está en los aniversarios fundacionales de varias ciudades y en celebraciones patronales reconocidas a nivel municipal.

Localidades como Casbas, Roberts, Stroeder y Leandro N. Alem suspenden sus actividades para conmemorar su fundación. A esto se suma la fiesta patronal de la Colonia San Martín de Tours. Esta medida alcanza a trabajadores del Banco Provincia y otros organismos locales, que disfrutarán de un feriado exclusivo.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados