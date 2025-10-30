Ya está confirmado el primer fin de semana XL del mes: por qué es feriado el 7 de noviembre







El feriado del 7 de noviembre cae viernes y genera un fin de semana largo perfecto para cortar la rutina y disfrutar de una escapada distinta.

Un nuevo feriado en noviembre cae justo un viernes y abre la chance de un fin de semana largo ideal para descansar. Freepik

Comienza noviembre y con él se activa el deseo de cortar la rutina con alguna escapada. En medio de esta expectativa, un nuevo descanso se suma al calendario: uno de los feriados más esperados por quienes buscan desconectar sin irse lejos. Valijas listas, planes en marcha y una oportunidad de viaje a la vista.

Con este feriado, se activa el primer fin de semana largo del mes. Aunque no se trata de un feriado nacional, afecta a una amplia región y despierta interés por su historia y significado.

feriados descanso septiembre.jpg Aunque se trata de un feriado municipal, muchas personas aprovechan el calendario para sumar días de descanso. Freepik Por qué es feriado el 7 de noviembre de 2025 El 7 de noviembre de 2025 será feriado en Tapalqué por la celebración de un nuevo aniversario fundacional. Este evento local se vive con actividades culturales, eventos al aire libre y festejos que convocan tanto a residentes como a visitantes.

La fecha cae viernes, por lo que se genera el primer fin de semana largo del mes. Esto lo convierte en una oportunidad ideal para una escapada dentro de la provincia de Buenos Aires, especialmente para quienes quieren conocer la historia y tradiciones de este municipio.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados