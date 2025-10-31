Planificá tu escapada: el feriado de noviembre que te dará un fin de semana largo para descansar







Después de muchas especulaciones, finalmente se confirmó una gran noticia para el calendario de feriados a nivel nacional.

Noviembre llega con grandes novedades en su calendario de feriados. Freepik

Tras un octubre sin muchos feriados, noviembre cuenta con varios días especiales en distintos partidos y localidades, que suelen ser fiestas patronales o aniversarios fundacionales. Pero este mes también llega con grandes novedades para todos los argentinos.

Después de muchas especulaciones, son varios bonaerenses que no solo gozarán de un feriado, sino que se podrán tener hasta cuatro días de descanso, perfectos para una escapada relax.

Feriados Descanso Noviembre tendrá un fin de semana extralargo que beneficiará a muchos. Freepik Dos feriados inesperados: el finde XL de noviembre 2025 El jueves 20 de noviembre es el Día de la Soberanía nacional, pero este se trasladó al lunes 24 para beneficiar a todos los argentinos que aguardan los feriados para poder descansar. Se sumará al fin de semana del sábado 22 y domingo 23, pero también se tomó una decisión que dará que hablar para bien.

El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos según la normativa especial. Así, habrá cuatro días de descanso para muchos, aunque cabe destacar que este último no asegura para todos un asueto y quedará a decisión del empleador.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

