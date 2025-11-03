El Banco Nación logró un superávit operativo de más de $521,4 mil millones







La entidad financiera estatal comunicó los resultados al 30 de septiembre, donde el margen de cobertura se ubicó en 60,3%.

El Banco Nación tuvo un resultado trimestral positivo en casi $83 mil millones. Mariano Fuchila

El Banco Nación (BNA) informó un superávit operativo de $521,4 mil millones al 30 de septiembre, en tanto que el resultado trimestral también fue positivo, y alcanzó los $82,9 mil millones. El margen de cobertura (gastos de administración contra ingresos operativos) se ubicó en 60,3%.

En tanto, se mantuvo el margen financiero y se acompañó la desinflación de la economía argentina al tiempo que se contuvieron los gastos de personal al reducir el equipo en 2.000 colaboradores y recuperar el tamaño de 15 años atrás. Asimismo, se ajustó a 652 el número de sucursales, y se discontinuaron posiciones en las que los tributos locales impedían la actividad del BNA y en donde existían superposiciones incompatibles con la digitalización.

Por otra parte, el banco público destacó que logró mantener la calidad de la cartera de préstamos y se moderan los cargos por incobrabilidad, en tanto que la irregularidad de la cartera se ubicó en buen nivel histórico: 2,1% a agosto. A su vez, el BNA acentuó su liderazgo al aumentar su participación de mercado, tanto en préstamos al sector privado (17,2%) como en depósitos del sector privado (15,9%).

El Decreto 70/2023 estableció que las empresas en las que el Estado sea accionista no gozarán de ventajas en las contrataciones. Durante 2025, el BNA compitió en 56 licitaciones convocadas por organismos de la Administración Pública, y obtuvo la acreditación de 450.000 nóminas salariales, entre las más importantes las correspondientes a los Ministerios de Seguridad, Defensa, Economía, y la ANSES.

El BNA avanza en trasformarse en una SA En otro orden, cabe recordar que el BNA avanza en trasformarse en una Sociedad Anónima (Decreto 116/2025). La actual forma jurídica de entidad autárquica es adecuada para las organizaciones que proveen bienes públicos, pero no lo es para llevar a cabo actividades que ocurren en el campo privado, que consisten en recibir depósitos de dinero y otorgar préstamos, sin perjuicio de las demás funciones típicas de todo banco.

Mientras la transformación avanza "de hecho", existe una medida cautelar que suspende el cumplimiento por el juez federal de La Plata, Dr. Alejo Ramos Padilla (Juzgado N° 2) y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario ante la CSJN. "Luego del éxito electoral del Gobierno y la ratificación de las políticas de solvencia fiscal y desinflación, el BNA retomará el impulso al crédito privado, a favor de las familias y las PyMEs", subrayó Daniel Tillard, presidente de la entidad.