La diferencia entre feriado y día no laborable en Argentina: qué pasará con el 21 de noviembre







El viernes 21 de noviembre es un día no laboral, por lo que tendrá grandes diferencias con el feriado del lunes 24.

No todos podrán aprovechar los feriados de finales de noviembre. Freepik

El gran drama que suele haber con los feriados es que muchos no saben diferenciarlos de los días no laborables. Esto suele generar mucha confusión entre la gente, que entiende que pueden tener el mismo significado, pero podrían cambiar su rutina dependiendo el contexto.

Noviembre podría tener un fin de semana extralargo, el cuál para muchos, será de cuatro días de descanso. Y esto se debe al reciente agregado del viernes 21 como asueto, aunque puede que no beneficie a todos.

Feriados Descanso No todos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo a finales de noviembre. Freepik El viernes 21 de noviembre no es feriado: cómo será el finde XXL La principal diferencia entre los feriados y días no laborables es que este último no tiene la obligatoriedad y régimen de pago que el primero, algo que está definido por la legislación laboral de Argentina. Un feriado es una jornada de descanso obligatoria, mientras que el otro queda a total decisión del empleador.

En este marco, el viernes 21 de noviembre es un día no laborable, por lo muchos podrán gozar de un fin de semana extralargo de cuatro días. En el caso de que tengan que trabajar, el lunes 24 llega como una salvación con un feriado que correrá a nivel nacional y con descanso obligatorio.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

