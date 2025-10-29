El feriado de noviembre que seguramente no conocías: un fin de semana largo ideal para descansar







Noviembre iniciará con una gran novedad en el calendario de feriados, que le dará un fin de semana largo a varios afortunados.

Noviembre trae novedades con los feriados y le brindará un fin de semana largo a muchos afortunados. Freepik

Se terminó octubre, quién tuvo un día de alcance nacional en su calendario de feriados y llega noviembre, que al igual que su antecesor, también cuenta con una fecha para que todos en el país puedan descansar. Sin embargo, antes hay una gran sorpresa para muchos bonaerenses.

El viernes 7 de noviembre habrá una jornada no laborable, que si bien no alcanzará a toda la Argentina, será un gran alivio para muchos ya que les permitirá contar con un fin de semana largo ideal para una escapada rápida.

Feriados Descanso Noviembre trae novedades en su calendario de feriados. Freepik A qué se debe el feriado del 7 de noviembre de 2025 Este día no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero sí afectará a quienes vivan en la Provincia de Buenos Aires. Es que la localidad de Tapalqué, de su partido homónimo, celebrará su aniversario fundacional.

Así, el viernes 7 de noviembre tendrán descanso quienes trabajen en el sector público, lo que podrán ensamblar con el sábado y domingo, dando como resultado un fin de semana largo. El resto deberá esperar la decisión que tomen sus empleadores.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

