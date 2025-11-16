El gobierno anunció el aumento a la AUH y AUE en diciembre 2025







ANSES confirmó los aumentos para diciembre tras la publicación del índice inflacionario de octubre que hizo el INDEC.

Los aumentos para la AUH y la AUE vigentes para diciembre 2025.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un aumento en noviembre, según lo confirmó la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) diera a conocer de cuánto fue la inflación durante octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aumento se enmarca dentro de lo que establece la fórmula de movilidad: el Decreto 274/2024 acuerda que las asignaciones, al igual que las pensiones y jubilaciones, recibirán ajustes mensuales que se alinearán con el último índice de inflación que se haya reportado de forma oficial.

ANSES billetes.webp AUH y AUE de ANSES: montos de diciembre 2025 El aumento que recibirán será del 2,3%, por lo que la Asignación Universal por Hijo subirá de $119.714 a $122.467 por cada menor de 18 años. Sin embargo, ANSES mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual efectivo será de $97.974.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total pasará de $389.675 a $398.697. De ese valor, el pago directo mensual será de $318.957,60, mientras que los $79.739,40 restantes se abonarán una vez presentada la Libreta.

La Asignación por Embarazo también se actualiza con el mismo índice y desde diciembre será de $122.467, con un pago directo de $97.974 y una retención del 20% equivalente a $24.493. Este beneficio está destinado a personas gestantes sin empleo registrado ni cobertura social, desde la semana 12 del embarazo y hasta el nacimiento del bebé.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre 2025 Las personas que cobran AUH o AUE también acceden a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico que busca garantizar la compra de alimentos en los hogares con niños y personas gestantes. Este monto se deposita de manera automática junto con la asignación correspondiente, en la misma cuenta bancaria, y no exige ningún trámite extra. Si bien no habilita a retirar efectivo, sí permite realizar compras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas con la tarjeta de débito. Aunque la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores desde 2024 y no fue incluida en los aumentos de diciembre, al sumarse a los montos actualizados de la AUH y la AUE representa una parte fundamental del ingreso mensual de los hogares con menores a cargo. Familias con 1 hijo o embarazo: Total mensual: $150.224 AUH/AUE: $97.974 + Tarjeta Alimentar: $52.250

Familias con 2 hijos: Total mensual: $277.884 AUH por dos hijos: $195.948 + Tarjeta Alimentar: $81.936

Familias con 3 o más hijos: Total mensual: $401.984 AUH por tres hijos: $293.922 + Tarjeta Alimentar: $108.062

Temas ANSES

INDEC