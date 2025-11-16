SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de noviembre 2025 - 09:45

El gobierno anunció el aumento a la AUH y AUE en diciembre 2025

ANSES confirmó los aumentos para diciembre tras la publicación del índice inflacionario de octubre que hizo el INDEC.

Los aumentos para la AUH y la AUE vigentes para diciembre 2025. 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un aumento en noviembre, según lo confirmó la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) diera a conocer de cuánto fue la inflación durante octubre.

El aumento se enmarca dentro de lo que establece la fórmula de movilidad: el Decreto 274/2024 acuerda que las asignaciones, al igual que las pensiones y jubilaciones, recibirán ajustes mensuales que se alinearán con el último índice de inflación que se haya reportado de forma oficial.

AUH y AUE de ANSES: montos de diciembre 2025

El aumento que recibirán será del 2,3%, por lo que la Asignación Universal por Hijo subirá de $119.714 a $122.467 por cada menor de 18 años. Sin embargo, ANSES mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual efectivo será de $97.974.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total pasará de $389.675 a $398.697. De ese valor, el pago directo mensual será de $318.957,60, mientras que los $79.739,40 restantes se abonarán una vez presentada la Libreta.

La Asignación por Embarazo también se actualiza con el mismo índice y desde diciembre será de $122.467, con un pago directo de $97.974 y una retención del 20% equivalente a $24.493. Este beneficio está destinado a personas gestantes sin empleo registrado ni cobertura social, desde la semana 12 del embarazo y hasta el nacimiento del bebé.

Tarjeta Alimentar: montos de diciembre 2025

Las personas que cobran AUH o AUE también acceden a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico que busca garantizar la compra de alimentos en los hogares con niños y personas gestantes. Este monto se deposita de manera automática junto con la asignación correspondiente, en la misma cuenta bancaria, y no exige ningún trámite extra.

Si bien no habilita a retirar efectivo, sí permite realizar compras de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas con la tarjeta de débito.

Aunque la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores desde 2024 y no fue incluida en los aumentos de diciembre, al sumarse a los montos actualizados de la AUH y la AUE representa una parte fundamental del ingreso mensual de los hogares con menores a cargo.

  • Familias con 1 hijo o embarazo:

    Total mensual: $150.224

    AUH/AUE: $97.974 + Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Familias con 2 hijos:

    Total mensual: $277.884

    AUH por dos hijos: $195.948 + Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos:

    Total mensual: $401.984

    AUH por tres hijos: $293.922 + Tarjeta Alimentar: $108.062

