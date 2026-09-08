Endeudados, personas con discapacidad y jubilados se movilizarán en paralelo a la sesión especial de Diputados

La marcha se llevará a cabo desde las 11hs. Una hora más tarde iniciará la sesión especial que tratará la problemática del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

Los jubilados volverán a la calle este miércoles junto a los discapacitados y los endeudados.

Personas con discapacidad, deudores y jubilados se movilizarán este miércoles desde las 11 en Plaza Congreso, coincidiendo con la sesión especial convocada por la oposición para tratar el endeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La jornada incluirá asesorías jurídicas gratuitas para personas endeudadas, una radio abierta y la instalación de un mapa con datos del nivel de deuda por provincia. A su vez, distintos colectivos por los derechos de las personas con discapacidad realizarán su propia convocatoria en simultáneo.

Las actividades se desarrollarán en paralelo a la sesión de Diputados, que abordará dos problemáticas con fuerte impacto social: el sobreendeudamiento familiar —que afecta a unos 20 millones de argentinos y sobre el cual ya hay más de 40 proyectos de ley presentados— y la extensión de la emergencia en discapacidad .

La fecha también coincide con la habitual protesta de jubilados que se realiza todos los miércoles frente al Congreso, que este miércoles compartirá escenario con los reclamos de los otros colectivos convocantes.

El objetivo de la movilización es instalar en la agenda pública la urgencia del sobreendeudamiento familiar y exigir avances concretos para las personas y familias afectadas.

Qué se debate en Diputados

La Cámara baja iniciará este miércoles a las 12 el tratamiento de las iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y a la emergencia en discapacidad, con el objetivo de emplazar a las comisiones a definir dictamen. En el caso de la morosidad, son más de 50 los proyectos que buscan atender el sobreendeudamiento y que continúan sin tratamiento.

La estrategia opositora apunta a fijar plazos concretos para que ambas iniciativas puedan llegar al recinto. El escenario está atravesado por la tensión con La Libertad Avanza, que abrió el debate en las comisiones de Finanzas y Discapacidad con la intención de extender la discusión durante todo septiembre.

El presidente de la comisión de Finanzas, el libertario Santiago Pauli, propuso un cronograma con reuniones informativas y la posibilidad de definir dictámenes recién hacia fin de mes, con el 23 y el 30 de septiembre como fechas tentativas para unificar los proyectos sobre morosidad.

Los bloques opositores —Provincias Unidas, Unión por la Patria, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal— pretenden, en cambio, que las comisiones sean emplazadas este mismo miércoles para acelerar los tiempos.

La incógnita del quórum

El principal interrogante pasa por si la oposición logrará reunir el número necesario. En la sesión del 26 de agosto había alcanzado 133 diputados, insuficientes para los dos tercios que exige el tratamiento en el recinto.

Para este miércoles las proyecciones son más ajustadas, en torno a los 129 legisladores o incluso menos, ante las dudas sobre la asistencia de bloques provinciales que suelen acompañar al oficialismo, como los de Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.

Sin embargo, voces del oficialismo aseguraron que bajarán al recinto a la hora de la sesión y darán quorum. De esta manera, la sesión funcionará como una nueva medición de fuerzas entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de definir si esta última logra imponer un calendario más acelerado para dos temas que ya generan una fuerte disputa política.