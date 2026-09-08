Diputados: la oposición busca arrinconar a Milei y tratar dos temas molestos para el Gobierno

La apuesta implica un doble riesgo para los opositores: reunir el quórum y ponerse de acuerdo en torno al tema que busca aliviar la situación de cerca de 6 millones de argentinos que se encuentran en situación de mora bancaria. ¿Qué dicen los cerca de 50 proyectos de endeudamiento y qué implica la prórroga de la Emergencia en Discapacidad?

Por impulso de la oposición , Diputados sesiona este miércoles a partir de las 12 para avanzar con dos temas que incomodan al gobierno de Javier Milei: el endeudamiento familiar y la prórroga a la Emergencia en Discapacidad .

La jugada pondrá a los opositores en un doble desafío: Primero, reunir el quórum para habilirar el debate. Segundo, ponerse de acuerdo en torno un tema sensible, como la situación de cerca de 6 millones de argentinos que se encuentran en situación de mora, donde conviven 50 proyectos.

Los diputados que se oponen a La Libertad Avanza optaron por ir a fondo . Pese a que el oficialismo habilitó el debate de ambos temas en comisión, y hasta se comprometió a fijar una fecha límite para la firma de los dictámenes, los bloques siguieron adelante con la sesión que, en rigor, apunta al mismo objetivo: forzar el tratamiento de endeudamiento y discapacidad en comisión. Así como también, ponerle un deadline a los dictámenes.

La jugada es arriesgada . Y, de fracasar, le podría salir muy caro a los bloques que empujaron la sesión. Entre ellos, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal y el FIT. Vale recordar que en la última sesión, en la que se aprobó Inocencia Fiscal II y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, los opositores reunieron 133 votos para tratar ambos temas ese día en el recinto . Es decir, 4 por encima del quórum reglamentario que se requiere para habilitar la sesión. A esto hay que añadirle que había 5 diputados ausentes que acompañan la sesión del miércoles.

Es decir, si la oposición no reúne este miércoles ese piso de 129, la lupa se posará sobre los ausentes . Una vez más, se generarán dudas en torno a las negociaciones subterráneas que el oficialismo suele mantener con los "dialoguistas" para desbaratar este tipo de jugadas. Y que, en muchos casos, se entablan directamente con los gobernadores. La moneda de cambio suele ser desde ATN hasta promesas de obras o, incluso, acuerdos electorales.

Pese a que LLA habilitó los debates en comisión, la oposición mantiene en pie la sesión.

Al cierre de esta nota, los impulsores de la sesión estaban llevando adelante un "arduo trabajo" para llegar a los 129. "Todos mueves sus fichas", le aseguró un diputado a este medio, quien al mismo tiempo remarcó que estaban "palo a palo" con el oficialismo.

Como sea, suponiendo que la oposición reúne el quórum y emplaza a las comisiones, se viene un segundo desafío. Que es, incluso, más complejo. Los diputados deberán ponerse de acuerdo sobre el endeudamiento familiar. Y la empresa no es nada sencilla porque, en total, hay unos 50 textos presentados. Sería un fracaso si las diferentes bancadas no se ponen de acuerdo en torno a un único texto. El tema podría naufragar y, en clima electoral, salirle muy caro, sobre todo por tratarse de un tema tan sensible que tiene en vilo a millones de familias que aguardan, expectantes, un alivio.

Endeudamiento familiar: qué dicen los proyectos

La bancada Unión por la Patria presentó varios proyectos. Por caso, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, un grupo de diputados impulsa un proyecto que apunta contra el sobreendeudamiento de quienes cobran ANSES por medio de billeteras digitales.

Para ello, se establece que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección. Asimismo, pone como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.

En tanto, obliga a que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible. Otro punto saliente es que el proyecto incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Se plantea que los fondos provenientes de estas prestaciones no puedan ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

Con Lucía Cámpora a la cabeza, otro sector de Unión por la Patria, presentó un proyecto que crea un régimen específico y unificado mediante una plataforma digital administrada por el Estado que centraliza y facilita acuerdos de reestructuración obligatorios y sustentables entre deudores particulares y acreedores financieros.

Por su parte, la Izquierda propone declarar la emergencia crediticia de las familias por dos años. Introduce un marco de refinanciación obligatoria para pasivos por consumos de primera necesidad (comida, salud, servicios) contraídos por personas físicas.

De esta manera, busca aliviar el sobreendeudamiento mediante auditorías integrales que eliminen intereses abusivos, consolidando las deudas de consumo en un único plan de pagos administrado por un fondo fiduciario. La iniciativa incluye ciertos requisitos para adherir.

El radical Pablo Juliano busca legislar sobre las prácticas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción de los consumidores que están en una situación crítica. Su iniciativa fija estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera “sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”.

Para eso, el radical propone regular los “patrones oscuros” y gamificación. Para eso, prohíbe interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito; incentivar endeudamiento acelerado; o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.

En tanto, el socialista Esteban Paulón presentó cuatro proyectos. Entre ellos, uno que también pone la mira en las Fintech, para que sean reguladas y supervisadas por el Banco Central. El objetivo es que ese organismo garantice un piso mínimo concreto para que el otorgamiento de crédito sea responsable.

Se establecen límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer crédito o cobrar por débito automático, y prohibición de prácticas discriminatorias.

Emergencia en Discapacidad: qué implica la prórroga

En la sesión de este miércoles, el segundo tema a tratar es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado. Esa que Milei vetó y luego judicializó. La misma vence el 31 de diciembre pero la iniciativa impulsada por el peronista Juan Marino, y acompañada por los bloques de la oposición busca prorrogarla un año más, bajo el argumento que el Ejecutivo la incumplió.

Ahora bien, ¿qué pasa si la ley no se prorroga? El tema podría definirse en los tribunales.

La interpretación de Marino y de las organizaciones civiles de discapacidad que empujaron la ley es que lo que caería en diciembre de este año es la discrecionalidad y la flexibilidad que la normativa le otorga al Poder Ejecutivo para destinar recursos para financiar el sistema de discapacidad. Es decir, el capítulo I.

Juan Marino encabeza el proyecto que prorroga la emergencia en discapacidad.

De acuerdo a esta lectura, el resto de los capítulos de la ley seguirían vigentes más allá del 31 de diciembre porque modifican leyes o se establecen medidas de carácter permanente. ¿Por qué es decisivo que estos capítulos sigan en pie? Porque, por caso, allí se establece la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones según la inflación.

Es decir, la interpretación que hacen los impulsores de la prórroga es que ocurriría lo mismo que con la Ley Bases de Milei, sancionada en 2024. En su artículo 1, se declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año, pero todas las demás reformas estructurales de la mega ley siguen vigentes.