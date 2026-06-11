El Gobierno bonaerense declaró de interés cultural a La Rosadita, un reservorio histórico de Guernica

El Instituto Cultural bonaerense reconoció oficialmente al espacio dedicado a la conservación y exhibición de objetos vinculados a la vida rural de fines del siglo XIX y comienzos del XX. La iniciativa destaca el trabajo de la familia Paz en el rescate del patrimonio histórico local.

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial Cultural al Reservorio Cultural "La Rosadita" , un espacio ubicado en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, dedicado a la preservación y exhibición de objetos históricos vinculados a la identidad bonaerense.

La medida fue oficializada mediante la resolución 815/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, y lleva la firma de la presidenta del organismo, Florencia Saintout .

Según se desprende de la resolución, "La Rosadita" constituye una recreación de los tradicionales almacenes de ramos generales, fondas y pulperías que formaron parte de la vida social, económica y cultural de la provincia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

El texto destaca que este tipo de establecimientos funcionaron como puntos de encuentro y organización comunitaria en los pueblos bonaerenses, además de convertirse en espacios de intercambio comercial, esparcimiento y debate político durante los primeros años de conformación de numerosas localidades.

La declaración también pone en valor la tarea desarrollada por la familia Paz, que durante años reunió y conservó muebles, envases, frascos, carteles publicitarios, herramientas y otros elementos históricos que hoy integran el reservorio cultural. La iniciativa para obtener el reconocimiento provincial fue impulsada por Néstor Edgardo Paz, director del espacio.

En los fundamentos de la resolución, el organismo cultural remarcó que el trabajo realizado permitió conformar una importante reserva histórica mediante la recopilación y conservación de objetos que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones de bonaerenses.

El reconocimiento provincial coincide además con el quinto aniversario de la declaración de Interés Legislativo otorgada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en junio de 2021. Aquella iniciativa había sido promovida por el entonces diputado provincial José Ignacio "Cote" Rossi, actual vicepresidente del Instituto Cultural.

Ubicado en Guernica, "La Rosadita" se consolidó en los últimos años como un espacio de referencia para la preservación de la memoria histórica local. Su director, Néstor Paz, también participó recientemente en investigaciones documentales que permitieron reconstruir parte de la historia fundacional de la ciudad y respaldaron la aprobación de la fecha oficial del aniversario de Guernica por parte del Concejo Deliberante de Presidente Perón.

Con esta resolución, el Instituto Cultural bonaerense incorporó formalmente a "La Rosadita" dentro de los espacios de interés cultural de la provincia, al considerar que su actividad contribuye a la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico de Buenos Aires.