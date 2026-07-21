Promulgan ley que declara al 28 de julio como Día Provincial de Concientización sobre el TDAH + Agregar ámbito en









La norma, publicada este martes instituye el 28 de julio de cada año como la fecha para promover el conocimiento público sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. Además habilita campañas de sensibilización en conjunto con el área educativa.

La norma busca visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), promover campañas de información y fomentar el diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición. Policlínico Reina Sofía

El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.614, que instituye el 28 de julio de cada año como el "Día Provincial de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH/TDA)", con el objeto de promover el conocimiento público sobre dicho trastorno.

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La norma faculta a la Autoridad de Aplicación a realizar campañas, jornadas y talleres de concientización, sensibilización e información sobre la temática, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa.

El texto fue sancionado el 24 de junio en la Legislatura bonaerense y quedó registrado bajo el número 15.614.

El proyecto había sido impulsado por el diputado radical Valentín Miranda, quien celebró su sanción definitiva y remarcó que se trata de una herramienta para visibilizar una condición que, según planteó, todavía carga con desconocimiento y prejuicios. La iniciativa había recibido media sanción de Diputados en septiembre de 2025 y contó con el acompañamiento de la organización civil Familias Leonas TDAH.