Legisladores libertarios impulsan aranceles para extranjeros en hospitales y universidades bonaerenses + Agregar ámbito en









La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca que no residentes paguen por la atención médica y sus estudios universitarios.

Agustín Romo es el autor del proyecto.

Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para establecer un sistema de aranceles para extranjeros que no tengan residencia permanente y utilicen el sistema público de salud o estudien en universidades estatales.

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La iniciativa propone que quienes se encuentren en el país de manera transitoria deban afrontar el costo de las prestaciones médicas que reciban en hospitales públicos bonaerenses. El mismo criterio se aplicaría para el acceso a la educación superior, con el objetivo de que los extranjeros no residentes permanentes abonen un arancel por sus estudios en instituciones universitarias públicas.

Los impulsores de la propuesta sostienen que los recursos del Estado provincial deben concentrarse en atender las necesidades de quienes viven y tributan en el territorio bonaerense. Bajo ese argumento, plantean modificar el esquema vigente de acceso gratuito a determinados servicios públicos para quienes no cuentan con residencia permanente.

LLA lleva a la Legislatura bonaerense el debate por el acceso de extranjeros a la salud y la universidad En materia sanitaria, el proyecto establece que los extranjeros alcanzados por la medida deberían contar con cobertura médica o pagar por las prestaciones recibidas. La propuesta contempla excepciones para situaciones de emergencia y otros casos que deberán ser definidos durante el tratamiento legislativo.

Los autores también cuestionan el impacto que, según su interpretación, tiene la atención de extranjeros sobre el sistema de salud bonaerense, que atraviesa una situación de presión sobre sus recursos y capacidad de respuesta. En ese marco, consideran necesario establecer un mecanismo de compensación para las prestaciones destinadas a personas que no tienen residencia permanente.

El proyecto extiende la discusión al sistema universitario. Los legisladores sostienen que la gratuidad de la educación superior debe estar vinculada a la condición de residente y proponen que los estudiantes extranjeros que permanezcan temporalmente en el país paguen un arancel por las carreras que cursen en universidades públicas. La iniciativa se inscribe en uno de los debates que el Gobierno de Javier Milei impulsó desde el inicio de su gestión, vinculado con el acceso de extranjeros a servicios públicos financiados por el Estado. La discusión ya tuvo antecedentes en el Congreso Nacional y en distintas jurisdicciones, y ahora vuelve a instalarse en la Legislatura bonaerense.