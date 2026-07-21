Promulgan la declaración de interés provincial en Buenos Aires para el Newcom, el deporte de los adultos mayores + Agregar ámbito en









El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad oficializó la distinción para esta disciplina, una adaptación del vóleibol pensada para personas mayores, que según sus fundamentos mejora la salud cardiovascular, la coordinación y el estado de ánimo de quienes la practican.

Gentileza https://www.diarioel9dejulio.com.ar/

El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes en el Boletín Oficial del distrito la Resolución N° 1550-MDCGP-2026, a través de la cual el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad declaró de Interés Provincial la práctica del "Newcom" como actividad física y deportiva de los adultos mayores.

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El newcom es una adaptación del vóleibol creada en Estados Unidos a fines del siglo XIX, en la que la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. Fue incorporado por primera vez como disciplina en los Juegos Nacionales Evita en 2008, con el objetivo de fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo de las personas mayores. En Argentina se practica en distintas provincias y ya cuenta con clubes, ligas y torneos propios en varias localidades.

La resolución tuvo como antecedente una manifestación del Honorable Senado bonaerense, que en su sesión del 26 de noviembre de 2025 expresó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declarara de Interés Provincial esta práctica a través de sus organismos competentes.

Entre los fundamentos de la resolución, firmada por el ministro Andrés "Cuervo" Larroque, se destaca que el newcom permite a los adultos mayores "recobrar el entusiasmo de la juventud y contrarrestar el paso del tiempo", además de resultar beneficioso para la salud cardiovascular y respiratoria, mejorar la coordinación y el equilibrio, y aumentar el estado de ánimo de quienes lo practican. También se remarca su carácter inclusivo, al permitir la integración de personas de distintas edades y promover la vinculación social.

La norma aclara que la declaración de Interés Provincial no generará compromiso de gasto alguno a cargo de la Provincia, conforme lo establecido en el Decreto N° 272/17 E.