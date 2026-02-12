La provincia de Buenos Aires declaró de Interés Cultural el 5° Encuentro Nacional de Teatreras Populares "Luna Creciente" + Seguir en









El Instituto Cultural bonaerense formalizó la medida mediante la Resolución 268. El evento se realizará del 12 al 15 de marzo en Mar Azul, Mar de las Pampas y Villa Gesell, con entrada libre y gratuita.

Se acerca el Encuentro Nacional de Teatreras Populares “Luna Creciente”

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial Cultural la 5° edición del Encuentro Nacional de Teatreras Populares “Luna Creciente”, que se desarrollará del 12 al 15 de marzo de 2026 en las localidades de Mar Azul, Mar de las Pampas y Villa Gesell.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 268, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, y lleva la firma de la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

Según se detalla en los considerandos, el encuentro está organizado por Sudaka Circus junto a un colectivo de gestoras, productoras y artistas autogestivas, y la Comisión de Mujer y Género del Movimiento Nacional de Teatro Popular.

Un espacio dedicado a espectáculos teatrales con perspectivas de género El evento propone un espacio teatral con perspectiva de género, que convoca a la comunidad a celebrar la cultura popular con una amplia variedad de espectáculos de distintos géneros, con entrada libre y gratuita. Además, incluirá talleres, plenarios, espacios de reflexión y música en vivo a cargo de artistas locales.

En ediciones anteriores participaron 15 grupos dae distintas localidades del país, con la presencia especial de una compañía venezolana. Asimismo, el encuentro ya había sido declarado de interés cultural tanto por el Gobierno provincial como por la Municipalidad de Villa Gesell y contó con el apoyo de diversas entidades culturales de la Provincia y de la Nación.

La iniciativa fue promovida por Violeta Fractman, directora de “Luna Creciente”, y el Instituto Cultural expresó su conformidad con la declaración.