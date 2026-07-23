Con Nicolás Secco como nombre propio, arranca la carrera por la sucesión en Ensenada

El intendente Mario Secco, con seis mandatos consecutivos y sin posibilidad legal de ir por un séptimo, empieza a analizar la posibilidad de instalar a su hijo como candidato para 2027. En el entorno del jefe comunal aclaran que todavía "no está lanzada" la postulación, pero no la descartan.

En Fuerza Patria de Ensenada empieza a tomar forma un nombre para la sucesión de Mario Secco : el de su hijo, Nicolás Secco . Consultado por Ámbito , un dirigente del entorno del intendente confirmó que la candidatura "es una posibilidad" , aunque evitó dar por cerrada la definición: "No está lanzada su candidatura: por ahora son especulaciones previas al año de elección, no hay nada armado aún".

La misma fuente aclaró que, en caso de confirmarse, Nicolás competirá "con el apoyo de todo el espacio" del jefe comunal, quien "seguirá siendo el conductor político del frente local" aun sin poder volver a ocupar el sillón municipal.

Secco gobierna Ensenada desde 2003, cuando llegó a la intendencia con el 45% de los votos. Desde entonces encadenó reelecciones con porcentajes crecientes : 58% en 2007, 56% en 2011, 55% en 2015, 70% en 2019 y 63,04% en los comicios de 2023, su sexto y último mandato al frente del Ejecutivo local.

La ley bonaerense que regula las reelecciones de intendentes, concejales y consejeros escolares -modificada en distintas oportunidades desde su sanción original en 2016- establece un límite de dos períodos consecutivos, lo que impide a Secco presentarse nuevamente en 2027 más allá de que, según trascendió, la decisión también responde a una definición personal del propio intendente de dar paso a una renovación en la conducción.

Para sostener el poder territorial, en las legislativas de 2025 recurrió, una vez más, a la estrategia de la candidatura testimonial: encabezó la lista de concejales de Fuerza Patria sin intención de asumir la banca, algo que ya había hecho en 2009, 2013 y 2017 cuando explicó que "lo mínimo que pueden hacer los intendentes es colaborar para traccionar votos" en las listas del peronismo.

"Nosotros ya fuimos. Yo fui candidato testimonial en dos oportunidades. Así que si es lo que decide el conjunto, no hay ningún problema", señaló Secco el año pasado semanas antes del cierre de listas.

El resultado le dio la razón: el frente que encabezó cosechó el 68,82% de los votos, el porcentaje más alto de toda la provincia de Buenos Aires en esa elección. Ese arrastre le permitió al oficialismo local quedarse con siete de las nueve bancas en juego y consolidar un interbloque de 13 concejales sobre 18 en el Concejo Deliberante.

El recorrido de Nicolás Secco

Nicolás tiene 38 años, es fanático de Estudiantes de La Plata, está en pareja y es padre de dos hijos. Dirigentes de Ensenada que conocen su historia sitúan el origen de su vocación política en la etapa sindical de su padre: Nicolás militaría, según cuentan, "desde que tiene uso de razón", en una familia marcada por los años 90, cuando Mario era secretario general del gremio municipal en medio de despidos, ajustes y salarios adeudados a los trabajadores.

Fue la época de los llamados "ensenadazos", las movilizaciones que reunían al movimiento obrero local, la Iglesia y las cámaras de comercio en reclamo por la crisis del menemismo.

Ya de grande, completó sus estudios secundarios en la Escuela Industrial de Ensenada y en 2012 entró a trabajar en la municipalidad como secretario privado del entonces presidente del Concejo Deliberante, Luis Blasetti. Desde ahí pasó por distintas responsabilidades dentro de la gestión, incluidos reemplazos transitorios de varios secretarios municipales.

En 2015 llegó al Concejo Deliberante como concejal, banca que ocupa desde entonces, y en 2018 sumó la Secretaría Adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM Ensenada), la misma organización donde su padre construyó su carrera política antes de asumir la intendencia en 2003.

Hace pocos días fue reelecto en ese cargo con el 90% de los votos, en lo que representa su tercer período consecutivo al frente del gremio.

En el armado que impulsa a Nicolás Secco como heredero, la fuente consultada por este medio remarcó su doble pertenencia, territorial y sindical: "Nicolás actualmente es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales y es concejal", contó, e indicó que "toda la vida se dedicó a la política, al tener a Mario de padre, desde que tuvo conciencia más o menos, desde bien joven". Según esos mismos referentes, "siempre trabajó en la municipalidad, conoce toda la gestión, tiene un amplio conocimiento de todos los temas".

Ese conocimiento se traduce, según dirigentes del espacio, en un rol operativo puertas adentro: desde hace años mantiene reuniones diarias a las ocho de la mañana con su padre en el municipio para coordinar la agenda de gobierno, y es quien oficia de nexo entre el Ejecutivo local y las instituciones de la ciudad, sobre todo las deportivas, aunque también las religiosas, sociales y barriales.

se perfil se refleja en sus proyectos de ordenanza en el Concejo Deliberante, mayormente vinculados a instituciones deportivas y a la prevención de la violencia en el deporte. Los mismos referentes destacan su "despliegue territorial", con trabajo cotidiano en los barrios y la organización de ollas populares junto a su agrupación de militancia.

El proceso de sucesión avanza en paralelo a la interna que atraviesa al peronismo bonaerense entre el sector que responde a Cristina Kirchner y el que referencia al gobernador Axel Kicillof. Secco fue durante buena parte de la última década uno de los intendentes más identificados con el kirchnerismo duro. Sin embargo, ese perfil comenzó a modificarse con el correr de los años: tomó distancia del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y se convirtió en uno de los principales impulsores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que lidera el gobernador bonaerense.

Hoy, el jefe comunal es uno de los referentes más cercanos a Kicillof en la Tercera sección electoral y uno de los fundadores del armado del MDF. Dirigentes del espacio explican, además, que la decisión de Mario Secco de no buscar continuidad responde también al desgaste de una agenda que combina 23 años al frente del municipio y 12 al mando del sindicato, con jornadas que arrancan a las siete de la mañana atendiendo a los vecinos -hasta 60 personas por día, según esas fuentes- y que aun así seguirá conduciendo el espacio político como presidente del Frente Grande a nivel nacional y provincial.

Los mismos voceros señalan que la asistencia alimentaria municipal pasó de 8.000 a 20.000 bolsones de comida entregados por mes desde 2023, en un contexto de mayor demanda que, sostienen, absorbe recursos que el municipio preferiría destinar a seguridad, educación o salud.

Con ese panorama, el nombre de Nicolás Secco aparece como la opción que comienza a ganar terreno dentro del oficialismo local para dar continuidad al proyecto político que gobierna Ensenada desde hace más de dos décadas.