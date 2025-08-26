El Gobierno creó una ventanilla única digital para pagar trámites e impuestos de automotores







A través de la Resolución 572/2025, el Ministerio de Justicia puso en marcha la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma electrónica que permitirá abonar aranceles, impuestos, tasas y multas vinculadas a los vehículos a partir del 1° de noviembre.

Se creó la nueva ventanilla única digital para abonar trámites del rubro automotor

El Ministerio de Justicia oficializó este martes la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), un sistema digital que concentrará en una sola plataforma el pago de aranceles de trámites registrales, impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito.

La medida fue establecida mediante la Resolución 572/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, y entrará en vigencia el próximo 1° de noviembre.

De acuerdo con lo expresado en la normativa, la iniciativa apunta a "optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano" a través del uso de tecnologías de la información.

Entre los beneficios, se destacó que la VUPRA evitará que las personas usuarias deban realizar pagos en distintas plataformas, permitirá consultar deudas pendientes y aportará “claridad y transparencia” a la operación registral.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la autoridad de aplicación del sistema, y se invitó a las provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir para garantizar la interoperabilidad con los sistemas locales.

anexo_7448432_1 Con la implementación de la nueva plataforma, se derogó una resolución vigente desde 1986 que habilitaba a los Registros Seccionales a percibir pagos en efectivo en sus sedes.

