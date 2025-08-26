Netflix tiene códigos secretos que desbloquean un catálogo oculto: descubrí cuáles son y cómo funcionan







Con un número en el buscador, los usuarios pueden explorar categorías escondidas en la app de streaming y acceder a películas y series que rara vez aparecen.

Los códigos secretos se convirtieron en una herramienta práctica para personalizar la experiencia dentro de la plataforma.

Netflix se consolidó en los últimos años como la plataforma de streaming más popular del mundo, con un archivo que se renueva de manera constante y que combina producciones originales con clásicos del cine y la televisión. Sin embargo, lo que muchos usuarios desconocen es que el menú visible no siempre refleja todo lo que la app tiene para ofrecer.

Detrás de sus algoritmos y recomendaciones personalizadas existen códigos secretos que permiten abrir la puerta a un catálogo oculto, lleno de categorías muy específicas que rara vez aparecen en la pantalla principal. Estas claves funcionan como accesos directos que organizan las producciones en subgéneros puntuales: desde thrillers y dramas basados en libros, hasta documentales o películas infantiles.

¿Cómo funcionan los códigos secretos en Netflix? Los códigos ocultos de Netflix surgieron como parte de la manera en que la plataforma clasifica internamente su catálogo. Aunque la interfaz principal solo muestra una selección adaptada al perfil del usuario, cada película o serie pertenece a una categoría específica, identificada por un número. Esos son los que, al ser ingresados en la barra de búsqueda, revelan listas completas de títulos agrupados en torno a un mismo género o subgénero.

Por ejemplo, al ingresar el código 11881 se accede a una categoría orientada al cine romántico y un poco subido de nivel, con producciones como "50 sombras de Grey" o "365 días". En cambio, el número 9875 abre la puerta a un espacio dedicado a las historias de misterio y suspenso, con documentales que despertaron gran interés.

netflix2 El mecanismo es simple: solo tenés que copiar el número, colocarlo en el buscador y de inmediato se desplegará la selección de películas o series correspondientes. Esta función es especialmente útil para quienes disfrutan de géneros muy concretos, pero que no siempre figuran en las recomendaciones habituales. Netflix: ¿cuáles son los códigos ocultos? Estos códigos fueron descubiertos hace algunos años por usuarios curiosos que rastrearon el sistema de clasificación de Netflix y los compartieron en foros y sitios especializados. Desde entonces, se convirtieron en una especie de “llave secreta” para acceder a categorías muy precisas, como dramas románticos clásicos, películas de acción asiáticas o documentales espirituales. Aunque existen muchos números circulando por internet, algunos permiten acceder los géneros más buscados por los clientes. Entre ellos se encuentran: Acción y aventuras: 1365

1365 Comedias: 6548

6548 Dramas: 5763

5763 Terror: 8711

8711 Ciencia ficción y fantasía: 1492

1492 Documentales: 6839

6839 Series de TV: 83

83 Películas de acción clásicas: 46576

46576 Comedias románticas: 5475

5475 Películas extranjeras de terror: 8654

8654 Ciencia ficción de culto: 4734

4734 Cine infantil: 783

783 Thrillers eróticos: 972

972 Cine independiente de temática madura: 11079

