El importante comunicado de ANSES para que ninguna persona caiga en estafas







A raíz del aumento de robo de datos personales, el organismo aclaró una importante característica acerca de sus trámites.

Ninguno de los trámites de ANSES tiene algún costo, y no se necesitan intermediarios para gestionarlos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) realizó una importante aclaración acerca de sus trámites para que ninguno de sus beneficiarios pueda confundirlos con estafas virtuales. Además, recordó cuáles son los canales por los que podrán denunciar los intentos de robar sus datos personales y bancarios.

Generalmente, los estafadores afirman ser empleados externos de parte de ANSES y se comunican con los titulares para ofrecerles beneficios falsos o solicitar actualizaciones de información personal. De esta manera, las víctimas pueden caer fácilmente en la mentira, lo que los deja vulnerables frente a la ciberdelincuencia.

Los trámites de ANSES son gratuitos jubilados tramites anses 2022.jpg Jubilados ANSES: fechas de cobro de noviembre. A través de un comunicado, ANSES confirmó que todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren de intermediarios o gestores. Asimismo, el organismo declaró que nunca solicita datos personales, claves o información bancaria de forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

En caso de recibir una de estas comunicaciones sospechosas, el organismo aconseja desestimarla inmediatamente y realizar la denuncia correspondiente. Para esto, ANSES ofrece tres distintos canales oficiales:

Por la web , ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

, ingresando a mi . Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA , o en la oficina de ANSES más cercana.

, o en la oficina de ANSES más cercana. Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, CABA.

Además, es importante conocer cuáles son los medios por los que la institución puede comunicarse con sus beneficiarios. Estos son el número de teléfono gratuito 130, mi ANSES (web y app) y la Atención Virtual, ya que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea.

Temas ANSES