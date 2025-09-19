El importante documento para iniciar el trámite de jubilación que solo se consigue en ANSES







Este es el registro que te permite verificar todos tus aportes y preparar los papeles antes de iniciar tu retiro en Argentina.

La ANSES te fácilita la verificación de los aportes para ver si ya podés jubilarte.

Cualquier trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) te exige reunir unos datos precisos. Antes de pedir una jubilación, cada trabajador necesita comprobar los aportes realizados durante su vida laboral. Este paso garantiza que la gestión avance sin demoras y con toda la información en orden.

ANSES ofrece un sistema online que simplifica esta verificación. Es una herramienta gratuita que está disponible para cualquier usuario registrado con su Clave de la Seguridad Social. Gracias a ella, se puede acceder a un panorama completo de los aportes declarados por empleadores y los períodos trabajados.

jubilados ANSES.jpg

Qué es la historia laboral de ANSES y para qué sirve La Historia Laboral de ANSES es un documento digital que reúne todos los aportes previsionales registrados a lo largo de la trayectoria de cada trabajador. Es la base con la que se evalúan los requisitos para la jubilación o pensión. En este mismo registro figuran las declaraciones juradas de los empleadores, las remuneraciones de quienes trabajan en relación de dependencia y los períodos registrados para autónomos o monotributistas.

Esta constancia puede descargarse e imprimirse directamente desde la web o la app sin firma ni sello adicional. Cumple como comprobante oficial de los aportes realizados y hasta permite anticipar posibles correcciones antes de iniciar cualquier trámite jubilatorio.

Cómo consultar la historia laboral desde Mi ANSES Para ingresar al sistema se necesita contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez que estés en el portal oficial www.anses.gob.ar o en la app Mi ANSES, tenés que ir a la parte de Trabajo - Consulta de Historia Laboral. Ahí aparecen en detalle los aportes y períodos registrados. Desde la misma plataforma se puede imprimir la constancia o guardarla en PDF para presentarla en otros trámites. Además, ANSES ofrece la posibilidad de pedir un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución formal firmada por el organismo con todos los aportes declarados en el ámbito nacional.

Temas ANSES