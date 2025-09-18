Créditos online disponibles para prestaciones de ANSES: cómo simular la cuota para saber cuál es el mejor

El Banco Nación ofrece préstamos para quienes cobran haberes con el organismo previsional. Enterate cómo calcular cuotas y montos desde la página.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES pueden acceder a este beneficio.

Cada mes son más las personas que buscan opciones para sostenerse económicamente . En septiembre 2025, jubilados , pensionados y beneficiarios de asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a préstamos personales en los bancos más grandes del país.

Estos créditos no son otorgados por ANSES , pero están habilitados para quienes reciben sus haberes a través de este organismo y los cobran en Banco Nación .

En este momento, el Banco Nación ofrece líneas especiales para quienes cobran haberes de ANSES . Los préstamos pueden llegar hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses y acreditación rápida.

Jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF que perciban sus haberes en la entidad pueden acceder al financiamiento. Las cuotas son fijas y se debitan de la cuenta donde se deposita la prestación. El plazo se extiende de 12 a 72 meses y el dinero se acredita en un lapso de 24 a 48 horas hábiles.

Los requisitos básicos para acceder son:

Cobrar el haber en Banco Nación.

Tener CUIL activo y clave digital.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio.

Simulador online: cómo utilizarlo

El BNA cuenta con un simulador que permite conocer la cuota antes de pedir el préstamo. Esto ayuda a decidir el plazo y el monto más conveniente para cada situación.

El paso a paso es simple:

Ingresar al home banking o a la app móvil del banco.

Elegir la opción "Préstamos" y luego "Simulador".

Cargar el monto deseado o la cuota aproximada que se quiere pagar.

Seleccionar el plazo (entre 12 y 72 meses).

Ver la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.

Con esos datos, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma digital. El dinero se acredita en la cuenta en 24 a 48 horas hábiles.