Cada mes son más las personas que buscan opciones para sostenerse económicamente. En septiembre 2025, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a préstamos personales en los bancos más grandes del país.
Créditos online disponibles para prestaciones de ANSES: cómo simular la cuota para saber cuál es el mejor
El Banco Nación ofrece préstamos para quienes cobran haberes con el organismo previsional. Enterate cómo calcular cuotas y montos desde la página.
-
Mi ANSES: cómo consultar la historia laboral desde la web para consultar los aportes registrados
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 18 de septiembre
Estos créditos no son otorgados por ANSES, pero están habilitados para quienes reciben sus haberes a través de este organismo y los cobran en Banco Nación.
Créditos disponibles en septiembre 2025
En este momento, el Banco Nación ofrece líneas especiales para quienes cobran haberes de ANSES. Los préstamos pueden llegar hasta $3.000.000 con devolución en hasta 72 meses y acreditación rápida.
Jubilados, pensionados y titulares de AUH o SUAF que perciban sus haberes en la entidad pueden acceder al financiamiento. Las cuotas son fijas y se debitan de la cuenta donde se deposita la prestación. El plazo se extiende de 12 a 72 meses y el dinero se acredita en un lapso de 24 a 48 horas hábiles.
Los requisitos básicos para acceder son:
- Cobrar el haber en Banco Nación.
- Tener CUIL activo y clave digital.
- Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
- Mantener un buen historial crediticio.
Simulador online: cómo utilizarlo
El BNA cuenta con un simulador que permite conocer la cuota antes de pedir el préstamo. Esto ayuda a decidir el plazo y el monto más conveniente para cada situación.
El paso a paso es simple:
- Ingresar al home banking o a la app móvil del banco.
- Elegir la opción "Préstamos" y luego "Simulador".
- Cargar el monto deseado o la cuota aproximada que se quiere pagar.
- Seleccionar el plazo (entre 12 y 72 meses).
- Ver la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.
Con esos datos, se puede confirmar la solicitud desde la misma plataforma digital. El dinero se acredita en la cuenta en 24 a 48 horas hábiles.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario