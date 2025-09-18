ANSES depositará $400.000 en septiembre 2025: cuáles son los requisitos para acceder

El organismo confirmó el pago único de $400.000 a un grupo específico de ANSES. Qué requisitos se deben cumplir para acceder a este beneficio.

Los requisitos clave para poder cobrar la Asignación de Pago Único por adopción de ANSES en septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) continua realizando los pagos del calendario programado para septiembre 2025 y reafirmó el pago de una prestación en particular. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por adopción . Como lo índica su nombre, este haber se deposita una sola vez al cumplir los requisitos.

Por otro lado, las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán un aumento del 1,9% en septiembre . Estos incrementos se dan en el marco de la fórmula de movilidad vigente que se incluye en el Decreto 275/2024. En ella se establecen aumentos mensuales que tengan en cuenta el último porcentaje de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Las Asignaciones de Pago Único se solicitan en situaciones particulares de la formación de la familia, como el nacimiento o la adopción de un hijo, y el matrimonio . Las mismas tienen distintos montos para cada caso y se depositan una vez finalizado el proceso por el que se la solicitó.

La Asignación de Pago Único por adopción supera significativamente el monto de los otros debido a los gastos asociados a la adopción de un menor, desde los trámites y documentación, hasta el cumplimiento de los requisitos respecto al hogar. La prestación tiene como objetivo asistir de forma financiera a las familias que decidan adoptar, ya que reconoce que este proceso implica un gran esfuerzo social y económico.

Quiénes pueden acceder a la Asignaciones de Pago Único por adopción

Las personas que pueden solicitar la APU por adopción están contempladas en los siguientes grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

en relación de dependencia. Monotributistas de categorías habilitadas.

de categorías habilitadas. Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

(Aseguradoras de Riesgos del Trabajo). Trabajadores rurales o de temporada.

Por otro lado, también se incluyen los beneficiarios pertenecientes a estos grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

. Beneficiarios de la AUH , tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad.

, tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad. Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Independientemente de a qué grupo pertenezcas, ANSES solicita la sentencia judicial de adopción para depositar el pago, sin excepciones.

Cómo acceder a la APU por adopción de ANSES

Además de haber finalizado el proceso de adopción, para poder acceder a la Asignación de Pago Único se deben cumplir algunos requisitos clave. El primero es que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

También se debe presentar documentación obligatoria, como el DNI al día de ambos adoptantes, DNI del menor, la sentencia judicial de adopción y la partida de nacimiento actualizada.

Por otro lado, también existe un límite de ingresos para poder solicitarla. El individual es hasta $2.183.438 y el familiar hasta $4.556.714. Esto se debe a que el objetivo de estas asignaciones es acompañar a familiar de ingresos bajos o medios, por esto también los topes se actualizan periódicamente por el organismo.

El trámite se puede llevar a cabo presencialmente o de forma online a través del portal de Mi ANSES. El paso a paso es simple:

Reunir la documentación solicitada (DNI, partida de nacimiento, sentencia). Ingresar a Mi ANSES o sacar turno para atención en una oficina. Completar el formulario correspondiente a la Asignación de Pago Único. Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado. Hacer el seguimiento del trámite de manera online.

Cuando la solicitud es aprobada, el haber se deposita directamente en la cuenta bancaria que declararon los adoptantes. Esto puede demorarse hasta 30 días hábiles, aunque también se reportaron casos en los que la espera se extiende a 60 días.