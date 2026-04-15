El límite que no podés superar para evitar que ARCA investigue tus transferencias en abril 2026

ARCA mantiene vigentes los controles sobre transferencias bancarias, billeteras virtuales y movimientos financieros con el objetivo de verificar que los ingresos de las personas coincidan con lo que tienen declarado.

Una de las principales dudas entre los usuarios es cuánto dinero se puede transferir sin generar problemas. Lo primero que hay que entender es que no existe un monto “prohibido”, sino umbrales a partir de los cuales los bancos deben informar las operaciones al organismo. Superar ese límite no implica una sanción directa, pero sí puede derivar en una revisión más detallada de la situación fiscal.

Según los valores vigentes en abril 2026, el punto de referencia más importante es el de los $50.000.000 mensuales para personas físicas . A partir de ese monto acumulado en movimientos, ya sea por transferencias, acreditaciones o ingresos en cuentas, las entidades financieras están obligadas a reportar la actividad.

Esto no se refiere a una única operación, sino al total que una persona mueve durante todo el mes . Por eso, alguien puede realizar varias transferencias menores que, sumadas, superen ese límite y activen el sistema de control.

También hay otros parámetros que funcionan como señales de alerta, como extracciones de efectivo o saldos elevados en cuentas, pero el foco principal está puesto en la coherencia entre los movimientos y los ingresos declarados .

El organismo cruza la información bancaria con los datos fiscales para detectar posibles inconsistencias. Si todo coincide, no debería haber inconvenientes. El problema aparece cuando los montos no se pueden justificar.

Por otra parte, el control de ARCA no se limita únicamente a los bancos tradicionales. Hoy incluye también billeteras virtuales, plataformas digitales y distintos instrumentos financieros. Esto le permite al organismo tener una visión mucho más completa de la actividad económica de cada persona. En consecuencia, cada vez es más difícil que existan movimientos relevantes sin algún tipo de registro.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

Documentación que tengo que presentar

Si ARCA detecta movimientos que no encajan con la situación fiscal de una persona, puede solicitar documentación para respaldar el origen del dinero. En estos casos, lo importante no es el monto en sí, sino la capacidad de demostrar de dónde provienen los fondos. Por ejemplo, ingresos laborales, facturación como monotributista o autónomo, venta de bienes o incluso préstamos pueden ser válidos, siempre que estén debidamente documentados.

La clave está en la trazabilidad. Cada peso que ingresa a una cuenta debería poder explicarse con algún comprobante. Cuando esto no ocurre, el organismo puede avanzar con pedidos de información adicionales o incluso iniciar una fiscalización más profunda. Mantener ordenados los papeles y registrar correctamente las operaciones no es solo una formalidad, sino una forma de evitar problemas a futuro.

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Cómo transferir dinero entre cuentas propias sin tener problemas con ARCA

Uno de los casos más comunes es el de personas que transfieren dinero entre cuentas propias, ya sea de distintos bancos o billeteras virtuales. En principio, este tipo de operaciones no está prohibido, ni tiene un límite específico distinto al general. Sin embargo, si los montos son elevados o frecuentes, también pueden ser reportados.

En abril 2026, el mismo umbral de $50.000.000 mensuales funciona como referencia para este tipo de movimientos. Si se supera, el banco informa la operación y puede haber una revisión. Esto no significa que esté mal transferir dinero entre cuentas propias, sino que es importante que esos fondos tengan un origen claro y declarado. Si el dinero proviene de ingresos registrados, no debería haber inconvenientes.

Un punto clave es evitar intentar “esquivar” controles dividiendo operaciones en montos más pequeños. Este tipo de prácticas también puede ser detectado y generar sospechas.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Qué pasa si supero el límite

Superar el umbral establecido no implica automáticamente una sanción ni una multa. Lo que sucede es que se activa un mecanismo de control que permite al organismo analizar la situación.

Si los ingresos están correctamente declarados y los movimientos son coherentes, lo más probable es que no pase nada. En cambio, si hay diferencias importantes entre lo declarado y lo que se mueve en las cuentas, pueden llegar requerimientos de información.

De esta manera, la mejor defensa es la transparencia. Tener documentación respaldatoria y una situación fiscal ordenada es fundamental para evitar inconvenientes.

Más allá de los números, el punto central es siempre el mismo: poder justificar el origen del dinero.