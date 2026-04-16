ARCA: quedan pocos días para la fecha de vencimiento del pago del monotributo + Seguir en









Los escalas se actualizaron un 14,28% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

Todos los contribuyentes adheridos tienen la misma fecha límite para cumplir con el pago mensual. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció las fechas de vencimiento para quienes deban abonar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como monotributo.

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Además, el organismo confirmó las escalas actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos a pagar en abril 2026. El ajuste es del 14,28%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto). A continuación, conocé los detalles.

ARCA Cuándo vence el pago del monotributo De acuerdo con el cronograma oficial difundido por ARCA, el vencimiento del monotributo correspondiente a abril de 2026 es el 20 de abril, sin distinción por terminación de CUIT. Es decir, todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado tienen la misma fecha límite para cumplir con el abono mensual.

El organismo recomienda no dejar el trámite para último momento, especialmente considerando posibles demoras en los medios de pago o en los sistemas. Recordá que si no se liquida antes o en esa fecha, automáticamente se generan intereses.

Cuánto tengo que pagar según mi categoría El valor que debe abonar cada una de las categorías incluye el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. Estos son los aranceles que deberán pagar los contribuyentes:

Categoría A Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74 Categoría B Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78 Categoría C Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes) Categoría D Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes) Categoría E Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes) Categoría F Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes) Categoría G Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes) Categoría H Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes) Categoría I Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes) Categoría J Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes) Categoría K Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes) Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila ARCA: escalas vigentes del monotributo ARCA determinó que las escalas fueron modificadas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 (julio-agosto). El dato fue de 14,28%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Categoría A : $10.277.988,13

: $10.277.988,13 Categoría B : $15.058.447,71

: $15.058.447,71 Categoría C : $21.113.696,52

: $21.113.696,52 Categoría D : $26.212.853,42

: $26.212.853,42 Categoría E : $30.833.964,37

: $30.833.964,37 Categoría F : $38.642.048,36

: $38.642.048,36 Categoría G : $46.211.109,37

: $46.211.109,37 Categoría H : $70.113.407,33

: $70.113.407,33 Categoría I : $78.479.211,62

: $78.479.211,62 Categoría J : $89.872.640,30

: $89.872.640,30 Categoría K: $108.357.084,05

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