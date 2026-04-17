Monotributo 2026: ARCA confirmó el calendario de aumentos para topes y cuotas

Conocé los nuevos valores que buscan evitar desfasajes entre facturación y escalas para evitar ser excluído del régimen.

El contexto inflacionario influye sobre la actualización de estos parámetros, ya que el organismo ajusta los valores de forma periódica para sostener el funcionamiento del régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) definió el esquema de actualización del Monotributo para 2026 con cambios en cuotas y límites de facturación. El régimen simplificado incorpora ajustes periódicos que impactan en trabajadores independientes de todo el país. El sistema contempla incrementos automáticos atados a la inflación, modificando de forma directa las obligaciones fiscales.

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El esquema vigente introduce modificaciones, tanto en los montos mensuales, como en los ingresos permitidos por categoría. ARCA aplica estas correcciones para sostener la vigencia del régimen frente al avance de precios.

El calendario oficial establece actualizaciones en dos momentos del año: enero y julio. Dos puntos de ajuste en función de la inflación semestral. El esquema también contempla instancias en marzo y septiembre, según el cronograma operativo, lo que organiza los cambios en cuotas y topes.

El organismo ya aplicó una actualización reciente que modificó los parámetros del régimen . ARCA prevé un nuevo incremento hacia septiembre de 2026, con impacto en todas las categorías. Los contribuyentes deben revisar su situación tras cada ajuste, ya que los valores determinan la permanencia dentro del sistema.

El mecanismo de actualización toma como base el Índice de Precios al Consumidor. ARCA calcula los nuevos valores, según la inflación acumulada de cada semestre. El último ajuste se ubicó en 14,28%, porcentaje que definió los cambios vigentes desde comienzos de 2026.

El sistema modifica tanto los topes de facturación, como los importes mensuales. ARCA también ajusta parámetros adicionales, como alquileres y consumo. La cuota total incluye componente impositivo, previsional y de obra social, parámetros con los cuales se determina el monto final a pagar.

ARCA

Recategorización de enero 2026: fechas y plazos confirmados

El organismo habilitó la primera recategorización del año para los monotributistas. ARCA fijó como fecha límite el pasado 5 de febrero de 2026 para completar el trámite. La recategorización define la categoría vigente para los siguientes seis meses, según los ingresos registrados.

El proceso exige evaluar la actividad de los últimos doce meses. ARCA considera facturación, superficie afectada, alquileres y consumo energético. El contribuyente debe verificar si supera o queda por debajo de su categoría actual, lo que determina la necesidad de cambio.

El trámite se realiza de forma digital a través del portal oficial. ARCA permite visualizar la categoría sugerida y los parámetros vigentes. El sistema habilita aceptar o corregir los datos antes de confirmar, lo que impacta en la credencial vigente.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

¿Qué categorías pagan más cuota mensual?

La estructura del Monotributo presenta una escala progresiva según ingresos y actividad. Las categorías superiores concentran los valores más altos en cuotas mensuales. Las diferencias entre servicios y venta de bienes generan variaciones dentro de cada nivel, lo que incide en el monto final.

Los importes actuales tras la última actualización quedan establecidos de la siguiente forma:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B : $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)

Los topes de facturación anual también se ajustaron con el último incremento. ARCA fijó los nuevos límites para cada categoría dentro del régimen. La categoría A permite ingresos de hasta $10.277.988,13, mientras que la categoría K alcanza un máximo de $108.357.084,05.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Controles de ARCA: cruce de datos y exclusión de oficio en 2026

El organismo aplica mecanismos de fiscalización sobre los contribuyentes inscriptos. ARCA realiza controles mediante cruces de información para detectar inconsistencias. El sistema puede derivar en recategorizaciones automáticas o exclusiones, según los desvíos identificados.

La exclusión del monotributo sucede cuando el contribuyente deja de cumplir con los requisitos previamente establecidos por ARCA, cómo son los siguientes puntos:

Ingresos brutos que excedan el tope de la categoría más alta.

Una superficie/valor del alquiler que supere los límites vigentes.

Precio unitario de venta de los productos o servicios mayor al permitido.

Depósitos bancarios incompatibles con los ingresos declarados.

Realización de importaciones de bienes o servicios para su comercialización posterior.

Desarrollo de más de tres actividades a la vez.

Posesión de más de tres unidades de explotación.

Falta de facturación de operaciones.

Inclusión en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

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Otros modelos que predominan

El esquema simplificado convive con otras alternativas dentro del sistema tributario. ARCA mantiene distintos regímenes según el nivel de actividad económica definidos por diferentes categorías: