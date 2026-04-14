¿Cómo consultar la deuda en el monotributo y cómo pagarla?

Conocé los medios adecuados para realizar las gestiones relacionadas con el organismo y así evitar demoras administrativas.

El esquema actualizado incluye cuotas mensuales y topes de ingresos definidos de acuerdo al ajuste aplicado a comienzos de año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) centraliza las gestiones del monotributo con herramientas digitales renovadas. El control de deuda mensual resulta necesario para evitar recargos e intereses. Además, es importante para evitar demoras administrativas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo habilita distintas vías para revisar saldos pendientes, sin necesidad de trámites presenciales. Los contribuyentes pueden acceder a la información desde la web oficial o mediante el celular.

El sistema de ARCA permite conocer el estado de cuenta con datos detallados por período. La plataforma muestra capital adeudado e intereses en un mismo panel para facilitar la visualización de los datos y regularizar el pago del régimen.

El acceso requiere CUIT y Clave Fiscal para ingresar a los servicios habilitados. La información se organiza en tablas que permiten identificar meses impagos. El vencimiento del monotributo opera el día 20 de cada mes. El esquema actual exige pagos electrónicos sin opción de efectivo en ventanilla.

El sistema admite distintas formas de cancelación para regularizar la situación tributaria:

Transferencia bancaria

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático

Billeteras virtuales

El procesamiento de los pagos puede demorar hasta 48 horas hábiles. El registro del pago no impacta de forma inmediata en la cuenta corriente.

Consulta por web

El sitio oficial de ARCA ofrece el acceso más completo al detalle de deuda. El servicio “CCMA” concentra toda la información del contribuyente.

El usuario debe seguir estos pasos dentro del sistema:

Ingresar a la web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

Seleccionar “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”

Presionar en “Cálculo de deuda”

Revisar el detalle por mes con capital e intereses

Elegir períodos impagos y generar el VEP o código QR

Consulta app de ARCA

La aplicación ARCA Móvil permite verificar deuda de forma rápida desde el celular. La herramienta muestra el monto total en una sola pantalla. El acceso se realiza con las mismas credenciales que la web a través de un menú que incluye un ícono identificado con el símbolo de pesos para ingresar al detalle. El sistema permite desglosar la información por período mensual

El usuario puede consultar cada obligación siguiendo los pasos a continuación:

Entrá a la app ARCA Móvil con tus credenciales.

Buscá el ícono de «Deuda» (el símbolo de pesos).

La pantalla te dará el monto total adeudado. Al tocar en «Ver detalle», podés desglosar mes por mes.

ARCA

ARCA: escalas vigentes del monotributo en abril 2026

ARCA actualizó los valores del monotributo según el Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre de 2025. El ajuste aplicado alcanza el 14,28% en todas las categorías. Las escalas definen tanto los topes de facturación como los montos a pagar mensualmente. Cada categoría incluye impuesto integrado, aportes previsionales y obra social.

Los principales valores vigentes son los siguientes:

Categoría A: hasta $10.277.988,13 – cuota $42.386,74

Categoría B: hasta $15.058.447,71 – cuota $48.250,78

Categoría C: hasta $21.113.696,52 – cuota $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (bienes)

Categoría D: hasta $26.212.853,42 – cuota $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (bienes)

Categoría E: hasta $30.833.964,37 – cuota $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (bienes)

Categoría F: hasta $38.642.048,36 – cuota $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (bienes)

Categoría G: hasta $46.211.109,37 – cuota $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (bienes)

Categoría H: hasta $70.113.407,33 – cuota $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (bienes)

Categoría I: hasta $78.479.211,62 – cuota $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (bienes)

Categoría J: hasta $89.872.640,30 – cuota $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)

Categoría K: hasta $108.357.084,05 – cuota $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)

ARCA

Cuándo vence el monotributo en abril

El calendario de pagos de establece las fechas que deben respetar los contribuyentes adheridos al régimen. El vencimiento del monotributo se organiza según la terminación de CUIT: