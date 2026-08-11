Inauguraron otro parque solar en San Juan con una inversión de u$s5 millones

Coral Energía puso en marcha en Calingasta el Parque Solar Coral San Pedro. El proyecto abastecerá el equivalente al consumo de unas 3.000 familias y evitará más de 4.000 toneladas de CO por año.

Con 6,3 MWp de potencia instalada, 15.000 MWh de generación anual estimada y una inversión de u$s5 millones, Coral San Pedro se incorpora de esta manera al parque de generación renovable de San Juan y marca el desembarco de Coral Energía en la provincia.

Coral Energía , compañía del Grupo Corven, inauguró el Parque Solar Coral San Pedro , en el departamento sanjuanino de Calingasta, en una nueva apuesta por la expansión de la generación renovable y el desarrollo de infraestructura energética en el interior del país.

El proyecto demandó una inversión de u$s5 millones y cuenta con una potencia instalada de 6,3 MWp . De acuerdo con las estimaciones de la compañía, tendrá una generación anual de aproximadamente 15.000 MWh , volumen equivalente al consumo eléctrico de unas 3.000 familias .

Además, la nueva central permitirá evitar la emisión de más de 4.000 toneladas de dióxido de carbono por año , en línea con la estrategia de Coral Energía de ampliar su participación en el desarrollo de fuentes de generación limpia y almacenamiento.

La inauguración se realizó mediante dos actividades simultáneas. En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno al presidente del Grupo Corven, Leandro Iraola , donde se formalizó y firmó la puesta en marcha del Parque Solar Coral San Pedro.

En paralelo, en Calingasta se realizó el tradicional corte de cinta, con la participación del CEO de Coral Energía, Federico Sbarbi Osuna ; el presidente del Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada ; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Calingasta, Carlos Valdebenite , entre otras autoridades.

Durante la jornada se recorrieron las instalaciones y se presentaron las principales características técnicas de la central, además de su impacto esperado sobre la generación renovable y el fortalecimiento de la infraestructura energética de la región.

Iraola destacó que el proyecto representa un paso concreto dentro de la estrategia de expansión energética del grupo. “La inauguración del parque Coral San Pedro refleja nuestra capacidad para convertir proyectos en infraestructura energética concreta. Desde Grupo Corven y Coral Energía asumimos el compromiso de invertir con una mirada de largo plazo, acompañando el desarrollo productivo de provincias como San Juan, y ampliando la generación de energía limpia en el país”, afirmó.

El titular del Grupo Corven también remarcó la importancia de la llegada de la compañía a la provincia y dejó abierta la posibilidad de ampliar su presencia en el territorio. “Estamos muy contentos de estar poniendo en marcha nuestro primer parque en San Juan, provincia con un gran presente y un mejor futuro. Gracias al gobernador por acompañarnos y recibirnos con los brazos abiertos. Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos de Coral Energía en la provincia”, señaló.

Por su parte, Orrego destacó el aporte del proyecto a la expansión de las energías renovables de San Juan y su impacto sobre el empleo local. “Es una alegría saber que ya está activo el Parque Solar Coral San Pedro, que viene a sumarse a los 21 que ya tenemos en la provincia. Esta iniciativa fortalece la infraestructura energética de San Juan y reafirma el potencial que tiene la provincia para protagonizar la transición energética”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también puso el foco en el componente local de la obra. “Me gustaría destacar que durante las obras de este Parque hubo un 99,9% de sanjuaninos trabajando acá, y el 80% eran de Calingasta”, resaltó.

En ese sentido, Orrego agradeció a la empresa por la inversión y su llegada a la provincia: “Quiero agradecer y felicitar a Coral Energía, por confiar en San Juan, y le damos la bienvenida a nuestra provincia”.



El Parque Solar Coral San Pedro forma parte de una cartera más amplia de proyectos de generación solar y almacenamiento energético que Coral desarrolla en distintas provincias.

Según informó la compañía, la cartera contempla más de u$s220 millones de inversión comprometida, como parte de una estrategia destinada a ampliar su presencia en el mercado energético nacional.