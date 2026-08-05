Vicuña desembolsará u$s250 millones por adelantado para obras de infraestructura en San Juan

La empresa controlada por BHP y Lundin Mining firmó un acuerdo con el Gobierno de San Juan que prevé un desembolso anticipado para obras de infraestructura, estabiliza el régimen de regalías y fortalece la previsibilidad para uno de los mayores proyectos de cobre del mundo.

La minera Vicuña Corp. , la sociedad integrada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol , dio un nuevo paso para consolidar uno de los mayores proyectos cupríferos del mundo al firmar un acuerdo con el Gobierno de San Juan que prevé un pago anticipado de u$s250 millones destinado a financiar obras de infraestructura estratégica en la provincia.

El convenio, anunciado este martes, establece un marco de largo plazo para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) , estabiliza el esquema de regalías y brinda mayor previsibilidad jurídica y financiera para el desarrollo del emprendimiento minero, cuya inversión total podría alcanzar los u$s18.000 millones .

El desembolso de u$s250 millones se canalizará a través de un fideicomiso específico que administrará de manera transparente los fondos destinados a infraestructura provincial. Según informó la compañía, el pago está previsto para completarse hacia fines del cuarto trimestre de 2026, una vez que el acuerdo obtenga la aprobación de la Legislatura de San Juan y adquiera rango de ley.

Además del aporte extraordinario para infraestructura, el convenio incorpora una serie de definiciones consideradas estratégicas para el desarrollo de Vicuña.

Entre ellas, se destaca la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto , un esquema que alcanzará tanto a las propiedades mineras actuales como a las futuras comprendidas dentro del acuerdo.

A su vez, la empresa asumió el compromiso de aportar una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas, prevista originalmente en la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo pago comenzará a partir del sexto año de operaciones. Ese aporte constituirá una nueva fuente permanente de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas provinciales, adicional al pago anual de regalías.

El convenio también consolida todas las obligaciones económicas derivadas de la DIA en un único mecanismo contractual y establece que la Provincia no podrá exigir nuevas contribuciones de naturaleza similar vinculadas al proyecto, otorgando mayor certidumbre para los inversores.

"(Se acuerda) el compromiso de la Provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el Proyecto Vicuña, brindando así la certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de la DIA", remarcó la minera en documento enviado a Energy Report, donde se detalla el acuerdo.

Desde la compañía señalaron además que este entendimiento constituye la primera etapa de un proceso más amplio de acuerdos que continuará abordando distintos aspectos vinculados al desarrollo integral del emprendimiento.

"Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia", afirmó el CEO de Vicuña, Ron Hochstein.

Vicuña Corp.

Un proyecto que apunta a convertirse en uno de los mayores desarrollos mineros del mundo

El acuerdo llega pocas semanas después de otro hito clave para Vicuña. Como informó Energy Report, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) ratificó la Resolución N° 79/2026 y otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la construcción de la infraestructura eléctrica de alta tensión que abastecerá al proyecto Josemaría.

La obra permitirá extender por primera vez una línea de 500 kV hasta la cordillera sanjuanina, garantizando los 260 MW de potencia que demandará la primera etapa de operación del yacimiento y destrabando una de las principales obras de infraestructura energética asociadas al desarrollo minero argentino.

La resolución despejó uno de los principales condicionantes para avanzar con una inversión privada comprometida de u$s9.737 millones, correspondiente a la primera etapa del proyecto presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según la documentación elevada al Comité Evaluador del régimen, de ese monto u$s9.024 millones corresponden a activos computables, ampliamente por encima del mínimo exigido por la Ley 27.742.

El cronograma prevé una primera etapa de inversiones entre 2024 y 2026, con desembolsos por u$s1.128 millones, seguida por una segunda fase entre 2027 y 2031, que demandará otros u$s7.895 millones. Además, la empresa asumió el compromiso de invertir u$s2.009 millones durante los primeros dos años posteriores a la aprobación del RIGI.

No obstante, el potencial económico del desarrollo es aún mayor. De acuerdo con la Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la compañía, el complejo integrado por Josemaría y Filo del Sol requerirá inversiones cercanas a u$s18.000 millones, lo que lo convertiría en una de las mayores inversiones privadas de la historia argentina.

Un proyecto con impacto estructural para San Juan y el país

Además de su magnitud financiera, Vicuña promete convertirse en uno de los principales motores económicos de la minería argentina.

Las estimaciones oficiales proyectan la generación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación, junto con un aporte superior a u$s3.270 millones anuales a la balanza comercial argentina mediante exportaciones de concentrado de cobre.

Desde Vicuña remarcaron que continuarán trabajando junto al Gobierno de San Juan y los distintos actores involucrados para avanzar en nuevos acuerdos que permitan fortalecer la infraestructura provincial, impulsar el desarrollo de proveedores locales y consolidar las condiciones necesarias para transformar al distrito en uno de los principales polos cupríferos del mundo.