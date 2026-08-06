Los Azules asegura el suministro eléctrico desde Mendoza y acelera el desarrollo de su mina de cobre

El proyecto de cobre de McEwen Copper, con RIGI aprobado por u$s2.672 millones, profundiza la ingeniería de detalle, define su esquema energético y avanza en la estructuración del financiamiento internacional para iniciar la construcción.

Los Azules continúa completando hitos técnicos, regulatorios y financieros para transformarse en una de las próximas minas de cobre de clase mundial de la Argentina.

El proyecto Los Azules , uno de los mayores desarrollos cupríferos sin explotar del mundo y uno de los emprendimientos estratégicos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , continúa avanzando en las distintas etapas previas a su construcción. Según pudo saber Energy Report , la compañía confirmó que profundiza los trabajos de ingeniería de detalle, completa las definiciones técnicas previstas y acelera la planificación necesaria para ejecutar la futura mina en San Juan .

Según informó la empresa, y tras la aprobación de la línea eléctrica para Vicuña , esta nueva etapa contempla la implementación de la alternativa de abastecimiento energético prevista para el proyecto, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico que demandará la futura operación sin modificar el diseño original de la iniciativa ni las condiciones de contratación local, el trabajo con las comunidades y el plan de desarrollo presentado oportunamente ante las autoridades provinciales y nacionales.

La redefinición del esquema eléctrico surgió luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) otorgara prioridad al proyecto Vicuña sobre la mayor parte de la nueva capacidad de transporte que se construirá en el norte de San Juan. Frente a ese escenario, McEwen Copper decidió activar una alternativa que ya formaba parte de su planificación: reemplazar la conexión originalmente prevista al sistema de 500 kV en San Juan por un abastecimiento desde la red eléctrica de Mendoza , con el objetivo de garantizar el suministro sin alterar el cronograma de desarrollo de Los Azules .

El nuevo esquema contempla la extensión del corredor eléctrico desde la futura Estación Transformadora San Jorge , en Mendoza, hasta la zona de Calingasta , aprovechando la infraestructura impulsada por el proyecto PSJ junto con DistroCuyo.

La compañía aseguró que esta alternativa preserva el diseño integral del emprendimiento, mantiene los acuerdos con las comunidades y el contrato con YPF Luz para abastecer la futura mina con energía 100% renovable. Además, sostuvo que la solución no afectará el suministro eléctrico de Calingasta y contribuirá a fortalecer la capacidad y confiabilidad de la infraestructura energética regional.

Desde la compañía destacaron que la nueva alternativa de conexión eléctrica no afectará el abastecimiento energético de Calingasta. Por el contrario, señalaron que contribuirá a fortalecer la infraestructura eléctrica de San Juan mediante una mayor capacidad y confiabilidad del sistema, generando condiciones para acompañar el crecimiento de la actividad minera y la llegada de nuevas inversiones en los próximos años.

Al mismo tiempo, Los Azules indicó que analiza los alcances de la Resolución N° 330/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), como parte del seguimiento permanente que realiza sobre la evolución del marco regulatorio aplicable al proyecto.

Ingeniería avanzada y financiamiento internacional

Los avances técnicos llegan en paralelo con un paso considerado clave para la estructuración financiera del emprendimiento.

Como anticipó Energy Report, McEwen Copper designó recientemente al banco francés Société Générale como asesor financiero exclusivo para estructurar el paquete de deuda que permitirá financiar la construcción del proyecto.

El mandato otorgado a la entidad financiera comprende el diseño integral de la estrategia de financiamiento, la estructuración de deuda senior y la coordinación de todos los procesos de due diligence que exigen los potenciales bancos internacionales. Entre ellos se incluyen auditorías técnicas, ambientales, sociales, fiscales, comerciales y de seguros, además de la elaboración de la documentación destinada a los futuros prestamistas y el acompañamiento durante las negociaciones del financiamiento.

La incorporación de Société Générale representa un paso decisivo para avanzar hacia la decisión final de construcción, luego de que el proyecto obtuviera la aprobación para ingresar al RIGI, con inversiones comprometidas por u$s2.672 millones.

Un proyecto de cobre de clase mundial

Los Azules, liderado por Michael Meding, ya cuenta con su Estudio de Factibilidad finalizado, que confirma la escala del emprendimiento y su potencial para posicionarse entre las principales minas de cobre de América Latina.

El plan contempla una vida útil inicial de 22 años, con posibilidades de extender la operación 33 años adicionales mediante futuras campañas de exploración y expansión de recursos.

Durante los primeros cinco años de producción, la mina proyecta obtener 205.000 toneladas anuales de cobre, mientras que posteriormente alcanzaría un promedio de 148.000 toneladas por año, volúmenes que convertirían al proyecto en uno de los principales productores cupríferos del país.

Energía renovable, menor consumo de agua y baja huella de carbono

La compañía ratificó además que mantiene su objetivo de desarrollar una de las minas de cobre más competitivas y sustentables del mundo.

El diseño del proyecto contempla operar con energía proveniente de fuentes 100% renovables, reducir en 74% el consumo de agua respecto de una planta convencional de molienda y registrar una intensidad de carbono, desde la mina hasta el metal, 72% inferior al promedio de la industria.

Otro de los aspectos diferenciales del desarrollo será la ausencia de un dique convencional de relaves, una característica que forma parte de la estrategia ambiental diseñada para minimizar la huella del proyecto.

La compañía también recordó que mantiene un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial, que acompaña el desarrollo de estándares ambientales, sociales y de gobernanza del emprendimiento.

Con estos avances técnicos, regulatorios y financieros, Los Azules continúa consolidando su hoja de ruta para transformarse en uno de los grandes proyectos de cobre que impulsarán la próxima etapa de crecimiento de la minería argentina, en un contexto de creciente demanda global por un mineral considerado estratégico para la electrificación, las energías renovables y la transición energética.