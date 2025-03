El momento en que la Policía intentó detener al padre "Paco" Olveira durante la represión a jubilados

pacoolveira.mp4

En su cuenta de "X", se publicó luego que la detención duró apenas unos minutos y que luego fue liberado. "Paco no está detenido. A Pago estos HDRMY no lo detuvieron xq es cura. No quisieron comprarse un problema mayor. Dijeron "a éste no xq es CURA", expresó en sus redes.

Durante la tarde, Olveira había manifestado su bronca por el accionar policial. "Es una vergüenza, una verdadera dictadura. Hoy, si yo fuera policía, tendría que renunciar y buscarme otro laburo, porque no puede ser que lo único que hagan sea pegarle a la gente", dijo a la Agencia NA.