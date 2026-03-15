El nuevo programa de la Caja de Jubilados de Córdoba que sorprendió a todos sus beneficiarios

Todo lo que tenés que saber sobre esta nueva iniciativa del organismo encargado del sistema previsional cordobés.

Las buenas noticias de la Caja de Jubilaciones, pensiones y retiros cordobesa.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba continúa impulsando distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. En este contexto, los jubilados y pensionados provinciales se encuentran en el centro de una serie de programas que buscan acompañarlos en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

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En los últimos años, el organismo previsional cordobés comenzó a promover proyectos vinculados con la educación, la inclusión social y el acceso a nuevas herramientas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor autonomía. Estas acciones forman parte de una política que busca fortalecer la participación de los adultos mayores dentro de la sociedad.

En ese marco surgió un nuevo programa que llamó la atención de muchos beneficiarios: una iniciativa enfocada en la inclusión digital y el aprendizaje tecnológico para personas mayores, que promete brindar herramientas concretas para que jubilados y pensionados puedan adaptarse a los cambios del mundo actual.

Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo proyecto de la Caja.

El programa Conectados +55 es una iniciativa impulsada por la Caja de Jubilaciones de Córdoba que tiene como objetivo promover la inclusión digital de las personas mayores . La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas y conocimientos básicos para que jubilados y pensionados puedan utilizar dispositivos digitales con mayor confianza y autonomía.

Está destinado principalmente a p ersonas mayores de 55 años vinculadas a la Caja , quienes muchas veces encuentran dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías que hoy forman parte de la vida cotidiana. A través de talleres y espacios de capacitación, el programa propone acompañar a los participantes en el aprendizaje de habilidades digitales.

Jubilados Córdoba El programa busca promover la conectividad digital en adultos mayores. Imagen: Freepik

Durante las actividades se abordan distintos temas, como el uso del teléfono celular, el manejo de aplicaciones, la navegación en internet y la realización de trámites online. El objetivo es que los participantes puedan incorporar estos conocimientos para comunicarse, acceder a servicios y realizar gestiones de manera más sencilla en el entorno digital.

Cómo ser parte de este programa

Las personas interesadas en participar en Conectados +55 pueden acceder a la información y a las inscripciones a través de los canales oficiales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Allí se publican las convocatorias para los talleres y las distintas actividades que forman parte del programa.

En general, las capacitaciones se desarrollan mediante encuentros organizados en espacios vinculados a la institución o en centros destinados a la participación de personas mayores. La inscripción suele realizarse de forma online o mediante los sistemas digitales que utiliza el organismo para gestionar sus servicios.

Jubilados Córdoba Con el programa, se busca dar nuevas herramientas digitales para más inclusión a los jubilados. Imagen: Freepik

Los jubilados y pensionados que deseen sumarse solo deben mantenerse atentos a las convocatorias oficiales y completar el proceso de inscripción cuando se habilitan los cupos disponibles, ya que muchas de estas actividades cuentan con un número limitado de participantes.

Por qué es importante la inclusión de la tecnología en la vida cotidiana de los adultos mayores

La inclusión digital se volvió un aspecto clave en la vida cotidiana, especialmente para los adultos mayores. Hoy en día muchas gestiones, servicios y formas de comunicación dependen del uso de herramientas tecnológicas, por lo que aprender a utilizarlas puede marcar una gran diferencia en la autonomía de las personas.

Distintos especialistas señalan que el acceso a la tecnología permite que las personas mayores mantengan vínculos sociales, realicen trámites de forma independiente y accedan a información relevante para su vida diaria. Incluso tareas simples como utilizar el cajero automático, hacer videollamadas o gestionar servicios online requieren ciertas habilidades digitales.

Jubilados Córdoba Actualmente, la totalidad de los trámites se puede realizar de forma online, por eso es importante promover la inclusión digital. Imagen: Freepik

Además, el aprendizaje tecnológico también contribuye a reducir la brecha digital entre generaciones y puede mejorar la confianza de los adultos mayores al interactuar con el mundo digital. Programas como Conectados +55 buscan justamente brindar las herramientas necesarias para que este sector de la población pueda desenvolverse con mayor seguridad y aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.