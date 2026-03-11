Fecha límite: el beneficio de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que termina en marzo 2026 + Seguir en









El organismo previsional cordobés realiza diferentes actividades de recreación y capacitación en sus instituciones.

Existen diferentes variedades de cursos para los jubilados cordobeses. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba suele impulsar distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jubilados de la Provincia. Entre ellas se encuentran propuestas educativas, talleres y capacitaciones pensadas para fomentar el aprendizaje y la participación activa de los jubilados.

En este contexto, el organismo lanzó una nueva edición de cursos gratuitos destinados a personas mayores, con modalidad virtual y presencial. La propuesta tiene cupos limitados y las inscripciones están abiertas por tiempo limitado, por lo que quienes estén interesados deben anotarse antes de que finalice el período de inscripción.

Jubilados Córdoba Hasta cuándo tenés tiempo de inscribirte a los cursos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Imagen: Freepik Cursos virtuales y presenciales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba Los cursos están pensados especialmente para jubilados y pensionados que quieran seguir aprendiendo y desarrollar nuevas habilidades. La propuesta incluye distintas actividades educativas y talleres que buscan promover el bienestar, la integración social y el acceso a nuevas herramientas de conocimiento.

Entre los contenidos se incluyen capacitaciones vinculadas a tecnología, cultura y formación general, con el objetivo de que las personas mayores puedan mantenerse activas y adquirir habilidades útiles para la vida cotidiana. Además, las actividades se dictan tanto en modalidad virtual como presencial para facilitar el acceso desde diferentes puntos de la provincia.

Jubilados Córdoba La Caja brinda distintos cursos de capacitación para jubilados de Córdoba. Imagen: Freepik Requisitos y fecha límite para anotarse a los cursos Para participar en las capacitaciones es necesario residir en la provincia de Córdoba y cumplir con las condiciones establecidas para el acceso a los programas formativos. En muchos casos, también se requiere contar con conexión a internet y un dispositivo como computadora, tablet o celular para poder realizar las actividades virtuales.

Las inscripciones se habilitaron a través de la plataforma oficial del Gobierno de Córdoba y permanecen abiertas hasta completar los cupos disponibles. Por ese motivo, desde la Caja recomiendan realizar la inscripción lo antes posible para asegurar un lugar en los cursos. Jubilados Córdoba Las inscripciones se realizan a través de la web oficial del CiDi. Imagen: Freepik Paso a paso: cómo inscribirse En la provincia de Córdoba, muchos trámites públicos se realizan a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), un sistema online que permite acceder a servicios, beneficios y programas del gobierno provincial. La inscripción a los cursos de la Caja de Jubilaciones se realiza mediante esta herramienta, que centraliza el proceso y facilita que los usuarios puedan anotarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno de Córdoba. Iniciar sesión con usuario y contraseña en la cuenta personal. Buscar la sección de talleres o cursos de la Caja de Jubilaciones. Elegir la capacitación disponible de interés. Completar el formulario de inscripción y confirmar la postulación.

