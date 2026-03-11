La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba suele impulsar distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jubilados de la Provincia. Entre ellas se encuentran propuestas educativas, talleres y capacitaciones pensadas para fomentar el aprendizaje y la participación activa de los jubilados.
Fecha límite: el beneficio de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que termina en marzo 2026
El organismo previsional cordobés realiza diferentes actividades de recreación y capacitación en sus instituciones.
En este contexto, el organismo lanzó una nueva edición de cursos gratuitos destinados a personas mayores, con modalidad virtual y presencial. La propuesta tiene cupos limitados y las inscripciones están abiertas por tiempo limitado, por lo que quienes estén interesados deben anotarse antes de que finalice el período de inscripción.
Cursos virtuales y presenciales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba
Los cursos están pensados especialmente para jubilados y pensionados que quieran seguir aprendiendo y desarrollar nuevas habilidades. La propuesta incluye distintas actividades educativas y talleres que buscan promover el bienestar, la integración social y el acceso a nuevas herramientas de conocimiento.
Entre los contenidos se incluyen capacitaciones vinculadas a tecnología, cultura y formación general, con el objetivo de que las personas mayores puedan mantenerse activas y adquirir habilidades útiles para la vida cotidiana. Además, las actividades se dictan tanto en modalidad virtual como presencial para facilitar el acceso desde diferentes puntos de la provincia.
Requisitos y fecha límite para anotarse a los cursos
Para participar en las capacitaciones es necesario residir en la provincia de Córdoba y cumplir con las condiciones establecidas para el acceso a los programas formativos. En muchos casos, también se requiere contar con conexión a internet y un dispositivo como computadora, tablet o celular para poder realizar las actividades virtuales.
Las inscripciones se habilitaron a través de la plataforma oficial del Gobierno de Córdoba y permanecen abiertas hasta completar los cupos disponibles. Por ese motivo, desde la Caja recomiendan realizar la inscripción lo antes posible para asegurar un lugar en los cursos.
Paso a paso: cómo inscribirse
En la provincia de Córdoba, muchos trámites públicos se realizan a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), un sistema online que permite acceder a servicios, beneficios y programas del gobierno provincial. La inscripción a los cursos de la Caja de Jubilaciones se realiza mediante esta herramienta, que centraliza el proceso y facilita que los usuarios puedan anotarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) del Gobierno de Córdoba.
- Iniciar sesión con usuario y contraseña en la cuenta personal.
- Buscar la sección de talleres o cursos de la Caja de Jubilaciones.
- Elegir la capacitación disponible de interés.
- Completar el formulario de inscripción y confirmar la postulación.
