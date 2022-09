El padre de Matías Bragagnolo comparó a los absueltos en el caso con la "banda de los copitos"

El hombre manifestó su desacuerdo con el fallo en el que se juzgó la muerte de su hijo, ocurrida 16 años atrás en el barrio porteño de Palermo; "Acá hay una patota, una escena del crimen y un muerto. Es una imagen mala para la sociedad", consideró.

"Con esto pareciera que quisieran absolver a los Copitos. Es lo mismo. Son cinco tarados que en mi caso mataron a mi hijo y en el caso de Cristina le pusieron un revolver en la cabeza. Si medimos con la misma vara, los tienen que absolver mañana", advirtió.

Mientras se espera que el Tribunal de Menores 2 se expida sobre los fundamentos de la sentencia, dentro de más de un mes, Bragagnolo advirtió que desde la muerte de su hijo "pasaron 16 años porque los 15 abogados pusieron recursos uno por uno con la idea de hacer prescribir la causa"

"Si no me frustre en 16 años, no me voy a frustrar en 17.

Seguiremos hasta que se resuelva", señaló.

El tribunal absolvió a Andrés Espósito Salati, Gastón Fucks, Martín Exequiel Martínez, Alejandro Bartra y Alejandro Arvia, quienes tenían menos de 18 años en el momento de los hechos, los cuales habían sido acusados de "homicidio preterintencional".

Los jueces anunciaron esta tarde el veredicto y darán los fundamentos de su decisión el próximo 24 de octubre.