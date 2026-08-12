Agosto tendrá como gran novedad en el calendario nacional de feriados el fin de semana largo por el 17 de agosto, debido al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Para muchos trabajadores y estudiantes, esto significará un descanso extendido, aunque habrá una fecha capaz de beneficiar aún más a unos pocos.
El partido de Buenos Aires que solo trabajará 3 días gracias a un sorpresivo feriado
Varios vecinos bonaerenses disfrutarán de un fin de semana extralargo gracias a que combinarán un asueto local con una fecha patria.
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Feriados 2026: la localidad de Buenos Aires que tendrá una semana laboral de solo 3 días
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Qué día cae el feriado del 17 de agosto y qué se conmemora
Esto se debe a su alcance local, que permitirá ampliar todavía más los días sin obligaciones. La medida solo se dará en la provincia de Buenos Aires y alcanzará a los vecinos de un municipio, quienes tendrán una jornada de celebraciones con un asueto extra.
A qué se debe el feriado del 21 de agosto de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no se integrará al calendario nacional de feriados y tendrá alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. El motivo es el aniversario fundacional del partido de Dolores.
Su nacimiento data del 21 de agosto de 1817 y fue impulsada por el capitán Ramón Lara, Francisco de Paula Robles y el comandante Pedro Antonio Paz. La localidad se estableció como la primera guarnición militar al sur del río Salado.
Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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