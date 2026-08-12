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12 de agosto 2026 - 09:00

El partido de Buenos Aires que solo trabajará 3 días gracias a un sorpresivo feriado

Varios vecinos bonaerenses disfrutarán de un fin de semana extralargo gracias a que combinarán un asueto local con una fecha patria.

Agosto trae novedades para varios afortunados, entre ellos los vecinos de este municipio bonaerense.

Agosto trae novedades para varios afortunados, entre ellos los vecinos de este municipio bonaerense.

Freepik

Agosto tendrá como gran novedad en el calendario nacional de feriados el fin de semana largo por el 17 de agosto, debido al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Para muchos trabajadores y estudiantes, esto significará un descanso extendido, aunque habrá una fecha capaz de beneficiar aún más a unos pocos.

Esto se debe a su alcance local, que permitirá ampliar todavía más los días sin obligaciones. La medida solo se dará en la provincia de Buenos Aires y alcanzará a los vecinos de un municipio, quienes tendrán una jornada de celebraciones con un asueto extra.

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El beneficio será ideal para que varios afortunados planifiquen una escapada rápida, ya que tendrán cuatro días de descanso.

El beneficio será ideal para que varios afortunados planifiquen una escapada rápida, ya que tendrán cuatro días de descanso.

A qué se debe el feriado del 21 de agosto de 2026

Cabe remarcar que esta jornada no se integrará al calendario nacional de feriados y tendrá alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. El motivo es el aniversario fundacional del partido de Dolores.

Su nacimiento data del 21 de agosto de 1817 y fue impulsada por el capitán Ramón Lara, Francisco de Paula Robles y el comandante Pedro Antonio Paz. La localidad se estableció como la primera guarnición militar al sur del río Salado.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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