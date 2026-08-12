El partido de Buenos Aires que solo trabajará 3 días gracias a un sorpresivo feriado + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses disfrutarán de un fin de semana extralargo gracias a que combinarán un asueto local con una fecha patria.

Agosto trae novedades para varios afortunados, entre ellos los vecinos de este municipio bonaerense. Freepik

Agosto tendrá como gran novedad en el calendario nacional de feriados el fin de semana largo por el 17 de agosto, debido al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Para muchos trabajadores y estudiantes, esto significará un descanso extendido, aunque habrá una fecha capaz de beneficiar aún más a unos pocos.

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Esto se debe a su alcance local, que permitirá ampliar todavía más los días sin obligaciones. La medida solo se dará en la provincia de Buenos Aires y alcanzará a los vecinos de un municipio, quienes tendrán una jornada de celebraciones con un asueto extra.

El beneficio será ideal para que varios afortunados planifiquen una escapada rápida, ya que tendrán cuatro días de descanso. Freepik A qué se debe el feriado del 21 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no se integrará al calendario nacional de feriados y tendrá alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. El motivo es el aniversario fundacional del partido de Dolores.

Su nacimiento data del 21 de agosto de 1817 y fue impulsada por el capitán Ramón Lara, Francisco de Paula Robles y el comandante Pedro Antonio Paz. La localidad se estableció como la primera guarnición militar al sur del río Salado.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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