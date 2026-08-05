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5 de agosto 2026 - 06:30

Primer finde largo de agosto: el feriado de Buenos Aires que no sabías que existía

Varios bonaerenses podrán disfrutar de un finde largo, ya que habrá un feriado que no muchos conocen y les dará la posibilidad de tener un descanso extendido.

Muchos vecinos bonaerenses podrán disfrutar de un merecido descanso extendido.

Muchos vecinos bonaerenses podrán disfrutar de un merecido descanso extendido.

Freepik

El calendario de feriados a nivel nacional tiene un día reservado para todos los argentinos el 17 de agosto, pero no será la única chance de descansar en el mes. En la provincia de Buenos Aires existe una jornada poco conocida que, sin abarcar a todo el territorio, le dará la oportunidad a varios afortunados.

Esto se debe a que una localidad y un partido conmemorarán una fecha muy importante. Se trata de la celebración de uno de los patronos encargados de proteger a estos barrios y municipios. Al ser un viernes, dará la oportunidad de planificar una escapada rápida ya que permitirá gozar de un fin de semana largo.

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Al caer viernes, esta jornada le permitirá a muchos planificar una escapada rápida, ya que brindará la chance de contar con un fin de semana largo.

Al caer viernes, esta jornada le permitirá a muchos planificar una escapada rápida, ya que brindará la chance de contar con un fin de semana largo.

Por qué es feriado el 7 de agosto de 2026

Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario nacional y solo regirá para dos sectores de Buenos Aires. El partido de San Cayetano y la localidad de Berdier, perteneciente al municipio de Salto, conmemoran su fiesta patronal.

La misma hace referencia al día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Este es el aniversario de Cayetano de Thiene, quien falleció en Nápoles, Italia, en el año 1547. En el país, la fe en su figura se afianzó durante la década de 1930, tras la crisis financiera mundial de 1929.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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