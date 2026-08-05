Primer finde largo de agosto: el feriado de Buenos Aires que no sabías que existía + Agregar ámbito en









Varios bonaerenses podrán disfrutar de un finde largo, ya que habrá un feriado que no muchos conocen y les dará la posibilidad de tener un descanso extendido.

Muchos vecinos bonaerenses podrán disfrutar de un merecido descanso extendido. Freepik

El calendario de feriados a nivel nacional tiene un día reservado para todos los argentinos el 17 de agosto, pero no será la única chance de descansar en el mes. En la provincia de Buenos Aires existe una jornada poco conocida que, sin abarcar a todo el territorio, le dará la oportunidad a varios afortunados.

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Esto se debe a que una localidad y un partido conmemorarán una fecha muy importante. Se trata de la celebración de uno de los patronos encargados de proteger a estos barrios y municipios. Al ser un viernes, dará la oportunidad de planificar una escapada rápida ya que permitirá gozar de un fin de semana largo.

Al caer viernes, esta jornada le permitirá a muchos planificar una escapada rápida, ya que brindará la chance de contar con un fin de semana largo. Freepik Por qué es feriado el 7 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esto no formará parte del calendario nacional y solo regirá para dos sectores de Buenos Aires. El partido de San Cayetano y la localidad de Berdier, perteneciente al municipio de Salto, conmemoran su fiesta patronal.

La misma hace referencia al día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Este es el aniversario de Cayetano de Thiene, quien falleció en Nápoles, Italia, en el año 1547. En el país, la fe en su figura se afianzó durante la década de 1930, tras la crisis financiera mundial de 1929.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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