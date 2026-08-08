Antes del 17 de agosto: el feriado exclusivo para una localidad y un partido de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Dos puntos de la provincia van a gozar de un fin de semana largo por celebraciones patronales e históricas de cada comunidad.

En agosto 2026, llega un feriado que nadie esperaba, pero muchos necesitaban. Freepik

Aunque gran parte piensa que el próximo descanso de agosto 2026 va a ser el del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un feriado único unos días antes. El lunes 10 de agosto va a ser un día muy especial para dos puntos bonaerenses.

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La fecha alcanza a dos localidades perteneciente al partido de Nueve de Julio. En ambos casos, el día libre se debe a las celebraciones propias de cada comunidad por su historia y cultura, pero no va a modificar la actividad habitual en el resto del territorio provincial ni del país.

Dos localidades bonaerenses gozarán de un fin de semana largo único. Freepik A qué se debe el feriado del 10 de agosto de 2026 En Navarro, el 10 de agosto está reservado para la Fiesta Patronal de San Lorenzo Mártir, santo patrono del distrito. La fecha forma parte de las celebraciones tradicionales de la comunidad y suele reunir propuestas religiosas, culturales y criollas. Entre las actividades habituales está la misa en honor a San Lorenzo Mártir, acompañada por la tradicional procesión en los alrededores de la plaza principal.

También tienen lugar desfiles con centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas de la zona. A la propuesta también se suman puestos gastronómicos, artesanos, emprendedores y espectáculos de artistas locales. En ediciones anteriores, la jornada reunió a vecinos alrededor de la Plaza San Lorenzo durante todo el día. Por la importancia de esta fecha, el 10 de agosto está dispuesto como fecha patronal de Navarro, lo que implica un día no laborable para determinados organismos públicos.

Una situación diferente se da en 12 de Octubre, localidad que se encuentra dentro del partido de Nueve de Julio. Ahí se conmemora un nuevo aniversario fundacional, motivo por el cual la fecha también implica un día no laborable. La jornada suele incluir actos institucionales que rememoran la historia del pueblo y alcanza a dependencias públicas locales.

Las fiestas patronales y aniversarios fundacionales suelen implicar un día no laborable. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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