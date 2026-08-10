Buenos Aires tendrá un feriado especial esta semana: a qué localidades y partidos afecta + Agregar ámbito en









A mitades de agosto, dos puntos de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un fin de semana largo por sus aniversarios fundacionales.

Los vecinos de dos localidades bonaerenses van a gozar de un fin de semana largo en agosto 2026. Magnific

El calendario de agosto 2026 esconde un feriado especial para algunos vecinos de la provincia. El viernes 14 de agosto de 2026, dos puntos bonaerenses van a celebrar una de las fechas más importantes de su historia. Al ser un evento local, la medida no va a alcanzar a todo el país.

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En esta oportunidad, las dos localidades afectadas festejarán un nuevo aniversario fundacional, aunque cada comunidad cuenta con un origen y una agenda de festejos propia. Quienes se vean beneficiados por la medida, van a poder gozar de una semana más corta y recargar energías para lo que queda del año.

Este feriado va a ser perfecto para desconectar en casa o improvisar una escapada. Freepik A qué se debe el feriado del 14 de agosto de 2026 En Quilmes, cada 14 de agosto se recuerda cuando, en 1812, el Primer Triunvirato declaró disuelta la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes. La decisión puso fin formalmente al sistema bajo el cual permanecían las comunidades originarias trasladadas por la fuerza desde Tucumán.

La historia de la zona se remonta a 1666, año en el que llegaron sobrevivientes del pueblo Quilmes a la ribera del Río de la Plata. Durante agosto suelen organizarse actividades culturales, propuestas deportivas, muestras históricas y actos institucionales. En años anteriores, el municipio desarrolló celebraciones durante varios días con la participación de vecinos, escuelas y organizaciones de la zona.

El mismo viernes también tiene importancia para Bartolomé Bavio, en el partido de Magdalena, que cumple 125 años. De todas formas, este año la localidad prepara su festejo principal para el domingo 16 de agosto. La celebración tendrá entrada libre y gratuita, con desfile tradicionalista, gastronomía, actividades culturales y espectáculos musicales.

Varios vecinos bonaerenses podrán disfrutar de un día extra de descanso. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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