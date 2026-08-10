El calendario de agosto 2026 esconde un feriado especial para algunos vecinos de la provincia. El viernes 14 de agosto de 2026, dos puntos bonaerenses van a celebrar una de las fechas más importantes de su historia. Al ser un evento local, la medida no va a alcanzar a todo el país.
Buenos Aires tendrá un feriado especial esta semana: a qué localidades y partidos afecta
A mitades de agosto, dos puntos de la provincia de Buenos Aires van a gozar de un fin de semana largo por sus aniversarios fundacionales.
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En esta oportunidad, las dos localidades afectadas festejarán un nuevo aniversario fundacional, aunque cada comunidad cuenta con un origen y una agenda de festejos propia. Quienes se vean beneficiados por la medida, van a poder gozar de una semana más corta y recargar energías para lo que queda del año.
A qué se debe el feriado del 14 de agosto de 2026
En Quilmes, cada 14 de agosto se recuerda cuando, en 1812, el Primer Triunvirato declaró disuelta la Reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes. La decisión puso fin formalmente al sistema bajo el cual permanecían las comunidades originarias trasladadas por la fuerza desde Tucumán.
La historia de la zona se remonta a 1666, año en el que llegaron sobrevivientes del pueblo Quilmes a la ribera del Río de la Plata. Durante agosto suelen organizarse actividades culturales, propuestas deportivas, muestras históricas y actos institucionales. En años anteriores, el municipio desarrolló celebraciones durante varios días con la participación de vecinos, escuelas y organizaciones de la zona.
El mismo viernes también tiene importancia para Bartolomé Bavio, en el partido de Magdalena, que cumple 125 años. De todas formas, este año la localidad prepara su festejo principal para el domingo 16 de agosto. La celebración tendrá entrada libre y gratuita, con desfile tradicionalista, gastronomía, actividades culturales y espectáculos musicales.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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