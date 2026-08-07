Una semana laboral de 4 días: el rincón de Buenos Aires que tendrá un feriado exclusivo en agosto + Agregar ámbito en









A diferencia de casi todo el país, varios vecinos bonaerenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana extra largo.

Varios vecinos bonaerenses podrán disfrutar de algunas jornadas de descanso. Freepik

Muchos trabajadores o estudiantes miran el calendario de feriados a nivel nacional para encontrar un fin de semana largo, y este mes trae consigo un día de descanso extendido para todos. A nivel local, el panorama mejora visiblemente para los vecinos de la provincia de Buenos Aires.

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Habrá un municipio y también un pueblo que, a diferencia del resto, tendrán la oportunidad de experimentar un finde largo XXL. Esto se debe a que, además del 17 de agosto, podrán sumar el viernes 14 como una fecha no laborable poco conocida y de gran beneficio para ellos.

El día extra de descanso permitirá a muchos aprovechar para desconectar en casa o improvisar una escapada. Freepik A qué se debe el feriado del 14 de agosto de 2026 Cabe remarcar que dicho beneficio se sumará al lunes 17 de agosto, el cual sí forma parte del calendario nacional de feriados. Sin embargo, habrá un giro en dos puntos bonaerenses: el partido de Quilmes y la localidad de Bartolomé Bavio, en el Municipio de Magdalena, conmemoran un hito especial.

El primero celebrará su aniversario fundacional correspondiente al 14 de agosto de 1666, momento en el cual los indígenas del pueblo Kilmes llegaron a la costa del Río de la Plata tras ser trasladados a la fuerza desde Tucumán. El día oficial se fijó por decreto en el año 1812.

En cuanto a Bartolomé Bavio, también conmemora su nacimiento. El mismo se dio tras la apertura de la estación ferroviaria en Magdalena. El pueblo tiene como hito oficial ese día, pero de 1901, momento en el cual aún se llamaba General Mansilla.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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