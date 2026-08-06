Por qué es feriado el 7 de agosto en Buenos Aires y quiénes podrán tener un finde XL + Agregar ámbito en









Una celebración religiosa va a modificar la actividad en dos localidades bonaerenses y muchos vecinos van a gozar del día libre.

En la primera semana de agosto, algunos afortunados van a disfrutar de un fin de semana largo. Freepik

El calendario suma cada año días no laborables que alcanzan únicamente a determinadas ciudades o localidades. Estos feriados especiales se deben a los aniversarios fundacionales o celebraciones patronales que forman parte de la identidad de cada comunidad.

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Durante los primeros días del mes de agosto de 2026, muchos habitantes de la provincia van a gozar de un fin de semana largo perfecto para organizar una escapada corta, disfrutar con familia y amigos, o simplemente quedarse en casa sin preocuparse por el trabajo o la escuela.

Este fin de semana largo es la excusa perfecta para tomarse un descanso. Freepik A qué se debe el feriado del 7 de agosto de 2026 El viernes 7 de agosto de 2026 será feriado en la localidad de Berdier, perteneciente al partido de Salto, por la celebración de las fiestas patronales en honor a San Cayetano. La fecha recuerda el fallecimiento de San Cayetano, ocurrido el 7 de agosto de 1547. Con el paso del tiempo, el santo se convirtió en un símbolo de quienes piden trabajo y prosperidad, por lo que cada año miles de personas participan de celebraciones religiosas en distintos puntos del país.

En la Argentina, la devoción se volvió más fuerte desde la década de 1930, cuando la figura de San Cayetano empezó a asociarse con el pedido de "pan y trabajo". En Berdier, la jornada tendrá alcance local y alcanzará principalmente a la administración pública. También habrá modificaciones en la atención de algunas entidades bancarias y actividades privadas. El asueto comprende:

Administración pública provincial y municipal

Sucursal del Banco Provincia ubicada en la localidad

ubicada en la localidad Comercios e industrias privadas, donde la adhesión será optativa según cada empleador Como el feriado coincide con un viernes, quienes no deban trabajar ese día podrán disfrutar de un fin de semana largo. Además del cese de actividades, la comunidad organizará distintas propuestas por la celebración religiosa. Entre las principales actividades previstas figuran:

Procesión por las calles de la localidad

Misa central en honor a San Cayetano

Peregrinación alrededor de la plaza principal

Feria de artesanos

Puestos gastronómicos

Espectáculos musicales abiertos a los vecinos Mientras tanto, el Santuario de San Cayetano de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, va a recibir a miles de fieles durante toda la jornada. Ahí habrá misas desde la medianoche, bendiciones de alimentos y herramientas de trabajo, además de la peregrinación de quienes agradecen o piden una oportunidad laboral. Algunos bonaerenses van a gozar de un fin de semana largo exclusivo. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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