El calendario suma cada año días no laborables que alcanzan únicamente a determinadas ciudades o localidades. Estos feriados especiales se deben a los aniversarios fundacionales o celebraciones patronales que forman parte de la identidad de cada comunidad.
Por qué es feriado el 7 de agosto en Buenos Aires y quiénes podrán tener un finde XL
Una celebración religiosa va a modificar la actividad en dos localidades bonaerenses y muchos vecinos van a gozar del día libre.
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Durante los primeros días del mes de agosto de 2026, muchos habitantes de la provincia van a gozar de un fin de semana largo perfecto para organizar una escapada corta, disfrutar con familia y amigos, o simplemente quedarse en casa sin preocuparse por el trabajo o la escuela.
A qué se debe el feriado del 7 de agosto de 2026
El viernes 7 de agosto de 2026 será feriado en la localidad de Berdier, perteneciente al partido de Salto, por la celebración de las fiestas patronales en honor a San Cayetano. La fecha recuerda el fallecimiento de San Cayetano, ocurrido el 7 de agosto de 1547. Con el paso del tiempo, el santo se convirtió en un símbolo de quienes piden trabajo y prosperidad, por lo que cada año miles de personas participan de celebraciones religiosas en distintos puntos del país.
En la Argentina, la devoción se volvió más fuerte desde la década de 1930, cuando la figura de San Cayetano empezó a asociarse con el pedido de "pan y trabajo". En Berdier, la jornada tendrá alcance local y alcanzará principalmente a la administración pública. También habrá modificaciones en la atención de algunas entidades bancarias y actividades privadas. El asueto comprende:
- Administración pública provincial y municipal
- Sucursal del Banco Provincia ubicada en la localidad
- Comercios e industrias privadas, donde la adhesión será optativa según cada empleador
Como el feriado coincide con un viernes, quienes no deban trabajar ese día podrán disfrutar de un fin de semana largo. Además del cese de actividades, la comunidad organizará distintas propuestas por la celebración religiosa. Entre las principales actividades previstas figuran:
- Procesión por las calles de la localidad
- Misa central en honor a San Cayetano
- Peregrinación alrededor de la plaza principal
- Feria de artesanos
- Puestos gastronómicos
- Espectáculos musicales abiertos a los vecinos
Mientras tanto, el Santuario de San Cayetano de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, va a recibir a miles de fieles durante toda la jornada. Ahí habrá misas desde la medianoche, bendiciones de alimentos y herramientas de trabajo, además de la peregrinación de quienes agradecen o piden una oportunidad laboral.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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