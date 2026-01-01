El primer bebé de 2026: dónde nació, a qué hora y cómo se llama

En distintas provincias del país, varias familias recibieron los primeros nacimientos del año 2026 con alegría y celebraciones que combinaron tradición, historias personales y la energía renovada que simboliza cada inicio de ciclo.

El Año Nuevo 2026 estuvo signado por la llegada de los primeros bebés en distintas maternidades del país . En hospitales públicos y clínicas privadas de todo el país, los equipos médicos celebraron en las primeras horas de este jueves 1 de enero el nacimiento de niños y niñas.

Los nacimientos, registrados desde la madrugada convocaron a familiares que compartieron emoción, lágrimas y abrazos al ver las primeras vidas llegar justo al inicio del calendario.

En el ranking de los primerios bebés nacicos en 2026, el puesto uno se lo lleva la provincia de San Luis con el caso de Mia Saray Frías Olaechea, que nació a las 0 horas de hoy.

Minutos después, a las 00.02, según datos provistos por las entidades de Salud, nació Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán . En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a las 01.35, nació Hannah y se destacó que, tanto la madre como la bebé, se encuentran en perfecto estado de salud.

Menos de un hora después, a las 02.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson, según informó la agencia NA.

En La Plata se celebró. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 04.24. A las 06.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.

La simbología y tradición del primer bebé del año

En la tradición popular argentina, el nacimiento del primer bebé del año suele ser motivo de celebración y buenos deseos para toda la comunidad. Para muchas familias, representa no solo una vida nueva en un momento simbólico sino también la esperanza de que el año que comienza traiga salud, prosperidad y felicidad.

Los equipos de neonatología, acostumbrados a jornadas intensas, también destacaron la emoción que genera recibir al primer bebé del año: “Es un momento especial para todo el personal y las familias”, comentó una profesional de uno de los hospitales donde se registró uno de los primeros nacimientos.

Junto con el festejo, los centros de salud aprovecharon para recordar a las familias la importancia de los controles prenatales, la vacunación y el seguimiento pediátrico durante los primeros meses de vida. Destacaron la necesidad de apoyo integral para las madres, padres y recién nacidos, especialmente en el contexto de garantizar un crecimiento y desarrollo saludables.