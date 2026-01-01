Año Nuevo 2026: las mejores imágenes de las fiestas, celebraciones y shows en todo el mundo

El inicio de 2026 estuvo marcado por celebraciones inolvidables y distintas tradiciones alrededor del planeta, donde millones de personas recibieron el Año Nuevo con fuegos artificiales, espectáculos de luces, música y rituales propios de cada país.

La fiesta arrancó en el Pacífico. Kiribati y Samoa fueron de los primeros lugares en dar la bienvenida al 2026, con reuniones familiares y pequeñas celebraciones comunitarias al marcar la medianoche según sus zonas horarias.

En Auckland, Nueva Zelanda , miles de personas se congregaron alrededor de la SkyTower para un impresionante show de fuegos artificiales que iluminó el cielo nocturno.

En el continente asiático, ciudades como Taipei y Seúl se destacaron por sus deslumbrantes espectáculos: en Taiwán, el emblemático Taipei 101 se iluminó con fuegos artificiales, mientras que en Corea del Sur miles asistieron a tradicionales ceremonias de campanas y luces láser.

En Londres, la llegada del año estuvo acompañada por un gran despliegue de pirotecnia sobre el Río Támesis y la famosa noria London Eye.

año nuevo 2026 londres AP AP

En Atenas, los fuegos artificiales iluminaron la Acrópolis, reuniendo a multitudes alrededor de los monumentos históricos.

España también dijo “¡Feliz Año!” con espectáculos de drones que formaron el número “2026” en el cielo de Barcelona, mientras que otras capitales europeas se unieron con fiestas y música hasta el amanecer.

El icónico Copacabana Beach en Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en una de las celebraciones más multitudinarias del mundo. Vestidos de blanco, miles de personas se reunieron para ver los fuegos artificiales y disfrutar de música en la costa.

En Estados Unidos, monumentos como el Monumento a Washington se iluminaron con pirotecnia, mientras que en muchas ciudades norteamericanas las multitudes se reunieron para fiestas en plazas, estrenos musicales en vivo y la tradicional caída de la bola en Times Square, Nueva York.

Además de los espectáculos visuales, muchas regiones celebraron con rituales propios: en Japón, tocaron campanas y algunos subieron montañas para ver el primer amanecer del año; en partes de Europa y África, las comunidades continuaron antiguas costumbres para atraer buena suerte y prosperidad.

No todas las celebraciones tuvieron el mismo tono festivo: en Hong Kong, las celebraciones se llevaron a cabo con espectáculos de luces en lugar de fuegos artificiales como muestra de respeto tras una tragedia reciente.