Provincia de Buenos Aires: cómo consultar multas por patente y cuánto pueden costar las infracciones en 2026

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de PBA ofrece un portal específico para poder gestionar todo lo relacionado con el cobro de valores adjudicados al vehículo.

El acceso al portal oficial InfraccionesBA brinda la posibilidad de verificar la información, antes de iniciar cualquier trámite.

Las multas de tránsito constituyen una de las principales consultas de los conductores bonaerenses, tanto para conocer si un vehículo registra deudas como para evitar inconvenientes al momento de realizar distintos trámites. La Provincia de Buenos Aires dispone de un sistema de consulta online, que permite verificar actas de infracción, sin necesidad de asistir a una dependencia pública.

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La información sobre las sanciones resulta clave antes de concretar operaciones vinculadas con un vehículo. La consulta del estado de las infracciones forma parte de las gestiones habituales para quienes necesitan transferir un automóvil, renovar la Licencia Nacional de Conducir o realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

El servicio funciona de manera gratuita, pública e inmediata , por lo que cualquier persona puede acceder desde una computadora o un dispositivo móvil. El sitio infraccionesBa permite realizar la búsqueda mediante dos criterios diferentes. Los usuarios pueden elegir la opción que resulte más conveniente al momento de iniciar la consulta.

La búsqueda por dominio permite visualizar las actas vinculadas directamente con el vehículo. El sistema reúne las infracciones detectadas por radares fijos, cámaras de fotomultas y operativos de control vial , sin importar quién conducía la unidad cuando se registró la falta.

La plataforma también incorpora un requisito para determinadas gestiones. El Domicilio Vial Electrónico resulta obligatorio para quienes deseen resolver deudas, descargar comprobantes de pago o presentar descargos ante las autoridades competentes. Los usuarios deben validar su identidad dentro del sistema para recibir las notificaciones correspondientes. Las comunicaciones oficiales se envían al correo electrónico autorizado una vez completado ese procedimiento.

Cómo se calcula el valor de las multas en la Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires no establece los montos de las infracciones mediante valores fijos en pesos. El sistema aplica la Unidad Fija como referencia para determinar el costo de cada sanción prevista en la normativa de tránsito.

La legislación provincial establece que cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje. El valor de referencia corresponde al combustible premium comercializado por el Automóvil Club Argentino en la ciudad de La Plata.

El Ministerio de Transporte actualiza ese importe cada dos meses, mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Durante el período informado, la Unidad Fija alcanzó un valor de $2.215, cifra que modificó automáticamente los montos de todas las infracciones previstas por la legislación bonaerense.

Cuánto cuestan las infracciones más comunes

El Código de Tránsito provincial establece escalas diferentes según la gravedad de cada conducta. Cada infracción posee un mínimo y un máximo expresados en Unidades Fijas, por lo que el monto final depende del tipo de falta cometida.

Las sanciones por exceso de velocidad contemplan uno de los rangos más elevados del sistema. La normativa fija los siguientes valores:

entre 150 y 1.000 Unidades Fijas

Las infracciones por pasar un semáforo en rojo, circular en contramano, conducir bajo los efectos del alcohol o transitar con la Verificación Técnica Vehicular vencida también integran el grupo de faltas graves. La escala prevista para esos casos parte de las 300 Unidades Fijas y llega hasta las 1.000 Unidades Fijas.

La negativa a realizar el test de alcoholemia obligatorio recibe la penalidad económica más alta prevista por la legislación bonaerense. La sanción oscila entre 500 y 1.200 Unidades Fijas, según la normativa vigente.

Las infracciones administrativas poseen valores inferiores. Las multas por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, no portar el comprobante del seguro, viajar con exceso de ocupantes o conducir una motocicleta sin casco se ubican dentro de un rango de entre 50 y 100 Unidades Fijas.

Cuánto podés deber según la escala vigente

El valor actual de la Unidad Fija permite calcular el monto aproximado de cada sanción. Cada Unidad Fija equivale a $2.215, de acuerdo con la información publicada en el portal InfraccionesBA.

Los valores mínimos y máximos para las infracciones mencionadas alcanzan las siguientes cifras:

150 Unidades Fijas: $332.250

1.200 Unidades Fijas: $2.658.000

La acumulación de varias actas puede elevar el total de la deuda. Las infracciones consideradas graves generan los montos más altos, especialmente cuando corresponden a exceso de velocidad, alcoholemia o incumplimientos que afectan la seguridad vial.