23 de octubre 2025 - 09:05

El Senasa aprobó un nuevo marco normativo para la cuarentena posentrada de material vegetal

La medida establece los procedimientos, modalidades y requisitos para el control fitosanitario del material de propagación vegetal importado al país, con el fin de prevenir la introducción de plagas.

senasa-foto.jpg

La disposición será de aplicación para el material de propagación vegetal que se importe a la Argentina, e incluye definiciones, modalidades y procedimientos para la cuarentena post-entrada (CPE), una medida fitosanitaria que busca prevenir la entrada y dispersión de plagas que puedan afectar la producción agrícola y forestal.

Informate más

Según el texto oficial, la CPE podrá realizarse bajo distintas modalidades: abierta, cerrada o de material in vitro, dependiendo del tipo de envío y del riesgo fitosanitario asociado. Además, se establecen los requisitos para el reconocimiento de centros de producción de material vegetal y los procedimientos de inspección, fiscalización y levantamiento de cuarentena.

La resolución también detalla las responsabilidades de los importadores y los criterios para el manejo y trazabilidad del material durante todo el proceso, con el objetivo de fortalecer los controles y adaptar el sistema a las herramientas digitales del Senasa.

El organismo señaló que esta actualización normativa busca agilizar el comercio internacional, facilitar el ingreso de recursos genéticos para la innovación productiva y asegurar la protección fitosanitaria frente a plagas de difícil detección.

