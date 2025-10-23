El Senasa aprobó un nuevo marco normativo para la cuarentena posentrada de material vegetal

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó un nuevo marco normativo para la cuarentena post-entrada de material de propagación vegetal, mediante la Resolución 807/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La medida establece los procedimientos, modalidades y requisitos para el control fitosanitario del material de propagación vegetal importado al país, con el fin de prevenir la introducción de plagas.
La disposición será de aplicación para el material de propagación vegetal que se importe a la Argentina, e incluye definiciones, modalidades y procedimientos para la cuarentena post-entrada (CPE), una medida fitosanitaria que busca prevenir la entrada y dispersión de plagas que puedan afectar la producción agrícola y forestal.
Según el texto oficial, la CPE podrá realizarse bajo distintas modalidades: abierta, cerrada o de material in vitro, dependiendo del tipo de envío y del riesgo fitosanitario asociado. Además, se establecen los requisitos para el reconocimiento de centros de producción de material vegetal y los procedimientos de inspección, fiscalización y levantamiento de cuarentena.
La resolución también detalla las responsabilidades de los importadores y los criterios para el manejo y trazabilidad del material durante todo el proceso, con el objetivo de fortalecer los controles y adaptar el sistema a las herramientas digitales del Senasa.
El organismo señaló que esta actualización normativa busca agilizar el comercio internacional, facilitar el ingreso de recursos genéticos para la innovación productiva y asegurar la protección fitosanitaria frente a plagas de difícil detección.
